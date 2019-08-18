  • الأحد , 18 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • الأمن والدفاع النيابية: تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ “نقمة “على الحكومة

الأمن والدفاع النيابية: تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ “نقمة “على الحكومة

شؤون عراقية
0 تعليق
47 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية امس الأحد، من أن تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ سيكون “نقمة” على الحكومة الحالية، مشيرة الى انه يتطلب تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات.
وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوفرة العسكرية في وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والمفاصل الأمنية الأخرى تحتم على الحكومة عدم الذهاب نحو تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ في الوقت الراهن”، لافتا إلى أن “تفعيل القانون بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات تدريبية لاستيعاب الاعداد”.

وأضاف عليوي، أن “تفعيل القانون في ظل توسع أزمة البطالة وعدم وجود الدرجات الوظيفية سيصبح نقمة على الحكومة الحالية”، مبينا أن “تفعيل القانون سيخلق استياء شعبي كبير لا يحمد عقباه”.
وكانت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع النیابیة كشفت في وقت سابق، ﻋﻦ ﻣﺴﺎعیها ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻼل المرحلة المقبلة، مؤكدة على ﺿﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر المجندين ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﻄﻮارئ وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎر ﻋملهم ﻋﻠﻰ المهام اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة