دانفورد من بغداد: داعش تهديد عابر للأقاليم وليس هنا فحسب

بغداد – الصباح الجديد :

اكد رئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال جوزيف دانفورد خلال لقائه بقادة التحالف الدولي والسفير الامريكي في بغداد ماثيو تويلر أن خطر ” داعش” مايزال قائما في العراق وسوريا.

ونقل موقع وزارة الدفاع الامريكية في تقرير لها عن دانفورد خلال زيارته غير المعلنة قوله إنه ” يمكننا بالتأكيد أن نفخر بالتقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015 … فيما يتعلق بإزالة داعش من الموصل ومن الرقة ومن الفلوجة وما إلى ذلك” . وأضاف، “لكننا نعرف أيضًا أنه لا يزال هناك تمرد نابض بالحياة إلى حد ما عاد إلى أساليب حرب العصابات ، وبالتالي ما يزال هناك تهديد”، بحسب زعمه .

واضاف أن “الجهد يتطلب شراكة طويلة الاجل (مع العراق) وسوف تعكس البصمة الأمريكية في أي وقت ما يعتقد القائد أنه ضروري للقيام بالتدريب وتقديم المشورة وتمكين المهمة.



إضافة إلى ذلك ، ستواصل الولايات المتحدة معالجة أهدافها الخاصة بمكافحة الإرهاب في المنطقة».

وتابع أن «المسؤولين سيقيمون الوضع على الأرض وسيعدلون القدرات حسب الحاجة وما يمكن أن نتوقعه هو تحسينات مستمرة ، لكن لا تغيير كبير»، مشيراً الى أنه يعتقد أن «ما حدث في كلا من سوريا والعراق هو نموذج للتدريب وتقديم المشورة وتمكين القوات المحلية» كما يقول .

من جانبه قال قائد قوات التحالف في العراق الجنرال بول لاكاميرا إننا «بحاجة الى ان ندرك ان هذه حملة طويلة الاجل فلا يزال هناك عنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وكما نعلم ، فإن داعش ليس مجرد تهديد هنا فحسب ، بل إنه تهديد عابر للأقاليم».