النيران الصديقة تقود السنغال لتخطي تونس.. ورصاصة محرز تقتل نيجيريا

الجمعة .. نهائي كأس أمم أفريقيا

القاهرة ـ وكالات:

قادت النيران الصديقة، منتخب السنغال لتخطي عقبة تونس، والتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، أول أمس، على ملعب الدفاع الجوي.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد ديلان برون مدافع تونس بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 101، بعد خطأ فادح من معز حسن حارس نسور قرطاج، علمًا بأن المباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.. وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء، حيث أضاع فرجاني ساسي أولا لتونس، ونفس الأمر بالنسبة لهنري سافيت لاعب السنغال.

ألغى الحكم باملاك تيسيما ضربة جزاء حصل عليها منتخب تونس ضد السنغال، واحتسب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ضربة جزاء ثانية لمنتخب تونس في الوقت الإضافي بداعي لمسة يد قبل أن يعود ويقرر إلغائها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.. وكان الحكم قد احتسب ضربتي جزاء لصالح تونس والسنغال في الوقت الأصلي للمباراة أهدرهما المنتخبان.

ونشبت مشادة كلامية قوية بين وهبي الخزري لاعب تونس وموسى واجو لاعب السنغال قبل نهاية اللقاء.

ونجح أسود التيرانجا بذلك في بلوغ نهائي البطولة، بعد غياب دام 17 عاما كاملة.. وصعد منتخب السنغال للنهائي القاري، مرة واحدة من قبل، عام 2002، عندما خسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

في حين، نال ألفريد جوميز حارس مرمى السنغال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده وتونس. واختارت اللجنة الفنية جوميز بعد أن ظهر بمستوى جيد في المباراة، وتصدى لضربة جزاء من لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، في اللقاء الذي انتهى بفوز أسود التيرانجا 1-0.

ووقعت اشتباكات بين المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، ووهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي، وذلك عقب المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد الدفاع الجوي.

و توجه لاعبو منتخب تونس رفقة الخزري نحو سيسيه عقب صافرة الحكم، إلا أن الأمن نجح في إنهاء تلك الأزمة سريعا.. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على تونس بهدف من دون رد، سبقه إهدار ركلتي جزاء، لكل فريق، عن طريق هنري سافيت، وفرجاني ساسي.

من جانبه، فاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل لمنتخب الجزائر، المدافع النيجيري ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، و رياض محرز في الوقت بدل الضائع، في حين أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وضرب منتخب الجزائر موعدا في النهائي أمام منتخب السنغال في الساعة 10 من مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 تموز الجاري، في مواجهة مكررة من دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة واقيمت يوم الخميس 27 حزيران وفاز فيها الجزائر بهدف اللاعب يوسف بلايلي.

وتصدر الجزائر الترتيب بالعلامة الكاملة عن المجموعة جامعا 9 نقاط، تلاه السنغال بـ 6 ثم كينيا وله 3 وتنزانيا بلا نقاط.

وتقام يوم غدٍ الاربعاء مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا في الساعة 10 مساءً بملعب استاد السلام.