تويوتا تنشئ مركزاً متطوراً لاختبار سياراتها

الصباح الجديد – وكالات:

تعمل شركة تويوتا على الانتهاء من تطوير مركز خاص بقيادة سياراتها، والذي يتكون من مسارات عدة.

ويجري الآن اختبار السيارات في مسار واحد ضمن المسارات قيد التطوير، بحسب ما نشره موقع “وندرفول إنجينرنغ”.

وذكر الموقع أن تويوتا أنشأت المركز الجديد على بعد نحو 30 دقيقة من مكتبها الرئيس، وأطلقت عليه اسم “مركز تويوتا التقني شيموياما” في مدينة ناغويا بوسط اليابان.

وخصصت تويوتا ميزانية قدرها 2.7 مليار دولار لمركزها الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه فـي عـام 2023.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أن القسم الأول من المركز وهو اختبار الطرق الريفية قد اكتمل. وبدأ نحو 50 موظفا في شركة تويوتا العمل هناك الأسبوع الماضي.