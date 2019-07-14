التعليم العالي تعلن ضوابط التقديم على المنح البحثية خارج العراق

لحملة شهادة الدكتوراه من تدريسيي مؤسسات الوزارة

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور أمجد عبد النبي السواد ان وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين المتفرغين علمياً ومن حملة شهادة الدكتوراه الذين انهوا دراستهم في الجامعات العراقية ومن العاملين في مؤسسات الوزارة ولديهم مرتبة علمية (استاذ ، استاذ مساعد ، مدرس). واضاف المدير العام ان الضوابط نصت ايضاً ان يحصل التدريسي على موافقة الجهة المنتسب اليها مع تحملها المستحقات المالية من الراتب ومخصصاته الثابتة اضافة الى مخصصات الخدمة الجامعية ، مشيراً إلى ان المنحة البحثية لا تشمل نظام المصاحبة الزوجية باي حال من الاحوال.

واوضح المدير العام ان الضوابط استثنت من شرط المنافسة المرشح الذي يحصل على قبول من احدى جامعات دول الابتعاث ولديه خطة تمهيدية للبحث المزمع انجازه على وفق مجال تخصصه الدقيق اضافة الى حصوله على اعلى نقاط المفاضلة من المؤسسة على وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

وتابع المدير العام ان الضوابط اشترطت على المتقدمين ان يكون معدلهم السنوي للسنتين الاخيرتين لا يقل عن 70‎ % ، مؤكدا انه سيتم حرمان المرشح لمدة سنتين من التقديم في حال عدم التحاقه في الدراسة فضلا عن حرمان المرشح لمدة خمس سنوات الذي لم ينجز بحثه خلال المدة البحثية مع استرداد جميع المصروفات التي منحت اليه على وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل والنافذ.