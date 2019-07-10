العراق في المرتبة 38 عالمياً والخامس عربياً بأكبر احتياطيات الذهب

تبلغ 96.3 طناً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المجلس العالمي للذهب، أمس الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر تموز، مبيناً أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع على أكبر احتياطيات العالم للذهب.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه، إن “العراق حافظ على مركزه 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر تموز من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، إذ بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طناً وهي تمثل 6,2% من باقي عملاته الأخرى”.

وأضاف المجلس، أن “العراق حافظ أيضاً على المرتبة الخامسة عربياً اذ جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مبيناً أن “آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن”.

وتابع، أن “الولايات المتحدة ما زالت تتربع موقع أكثر دول العالم احتياطاً للذهب، تليها المانيا وبواقع وصندوق النقد الدولي وايطاليا.