البغدادي ينفق ثلث راتبه الشهري على الغذاء

الصباح الجديد – متابعة:

ذكر موقع “نومبيو” العالمي الذي يُعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن نفقات المواطن البغدادي على الغذاء شكلت ما يقارب ثلث راتبه الشهري.

وأورد الموقع حسب آخر تحديث له في شهر تموز لعام 2019، إن “الأسواق التي تشمل الغذاء الأساسي شكلت نسبة 30.7% من نفقات المواطن البغدادي الشهري”، مبيناً أن “الخبز والجبن والبصل والطماطم والماء المعلب أهم المواد الغذائية المطلوبة في السوق”.

وأضاف، أن “الإيجار جاء بالمرتبة الثانية من الانفاق الشهري للمواطن البغدادي وبنسبة 21.8%، مبينا ان ايجار ثلاث غرف في العاصمة تبلغ 800 الف دينار”.

واشار الموقع، الى ان المطاعم المرتبة الثالثة في نفقات المواطن البغدادي وبواقع 13.9%”، مشيراً إلى أن “وجبة طعام لشخصين في احد المطاعم متوسط المستوى في بغداد تكلف 30 دولاراً”.

وأشار الموقع، إلى أن “وسائل النقل جاءت بنسبة 11.4% من انفاق المواطن البغدادي الشهري”، موضحا ان “اجرة التاكسي لمسافة 1.5 كم يبلغ 4 دولار”.

وبين، ان “المواطن البغدادي ينفق على الخدمات الأساسية من الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، القمامة بنسبة 10.2%، تليها نفقات الرياضة والراحة ونسبتها 9.2%”، موضحا أن “المواطن البغدادي ينفق ما نسبته 2.8% فقط على الملابس والأحذية”.جدير بالذكر أن موقع numbeo”” انطلق في عام 2009، ويعتبر مصدرا للعديد من الصحف والمجلات.