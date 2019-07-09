  • الأربعاء , 10 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مايا دياب ترقص في ناساو

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الصباح الجديد – وكالات:
فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها برقصة غريبة، خلال رحلتها الصيفية، في شوارع ناساو، عاصمة الباهاماس، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام”.
وقالت مايا، تعليقًا على الفيديو: “حلو السفر والأحلى عندما تحس حالك حر تمامًا على طريق وفي منطقة ما حدا بيعرفك فيها، وتعرّضت لانتقاداتٍ من قبل العديد من متابعيها.
يُذكر أن مايا دياب تستعدُّ لإحياء حفل غنائي ضخم مع المطرب جوزيف عطية في سورية، وروّجت مايا عن الحفل عبر حسابها على “انستغرام”.
موضحةً أن الحفل سيُقام في التاسع عشر من شهر تموز يوليو الجاري فـي مدينـة طرطـوس فـي سوريـا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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