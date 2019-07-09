محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هور رجب وكويريش

بغداد _ الصباح الجديد :

وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بإزالة التجاوزات الموجودة على الاراضي الزراعية في منطقتي هور رجب وكويريش التابعة لناحية الرشيد.

وشدد محافظ بغداد خلال استقباله عضو مجلس النواب الدكتورة وحدة الجميلي برفقة وفد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية لبحث موضوع شح الماء الصالح للشرب في الناحية وكذلك التجاوزات على بحيرات الري وعدم وصول المياه الى الاراضي الزراعية والبساتين، على ضرورة إزالة هذه التجاوزات بالتعاون مع الاجهزة الامنية ووزارتي الزراعة والموارد المائية.

من جهتها اشادت النائب الجميلي بدور المحافظ وحرصه الكبير على دعم جميع الجوانب سيما الخدمية والزراعية والاقتصادية ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا، مشيرة الى ضرورة تواصل الحكومة المركزية مع محافظة بغداد من اجل خدمة الصالح العام.