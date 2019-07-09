لايمكن ان تتطور كرة القدم النسوية بدون اهتمام ورعاية ودوري منتظم

نجمة كرة القدم النسوية زينب عباس :

بغداد ـ سمير خليل:

عشقت كرة القدم منذ الصغر وقررت ان تصبح لاعبة معروفة ،شجعها والدها ودعمها كثيرا تحقق حلمها فمثلت اندية الخطوط وحصلت معه على المركز الاول في دوري خماسي الكرة واحرزت لقب افضل لاعبه في البطولة ،لعبت ايضا لنادي المستقبل ونادي النفط وحصلت معه على لقب افضل لاعبه في دوري الكرة الشاطئية واحرزت ايضا لقبً افضل هداف مع نادي النفط ، ثم مثلت اندية غاز الشمال و فتاة كركوك والقوة الجوية وحصلت معه على بطولة الحشد في بابل وكانت ايضاً افضل لاعبه في البطولة ،حاليا ترتدي قميص نادي سيروان سليمانيه الذي يشارك في دوري كردستان الممتاز ،ضيفتنا زينب عباس حاورناها عن واقع كرة القدم النسوية وهمومها ،تحدثت اولا عن واقع اللعبة اليوم فقالت «مع الاسف حالها لايسر ،ازمة كبيرة تمر بها كرتنا النسوية ،الاسباب كثيرة اولها عدم الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة في العراق ،تحتاج الكثير من البنى التحتية من ملاعب ومدارس واكاديميات خاصة بالاضافة لدوري منتظم ولكل الفئات العمرية ،كيف تتطور كرة القدم النسوية ونحن ننتظر اقامة الدوري النسوي منذ ثلاث سنوات؟هناك لجنة نسوية في اتحاد الكرة العراقي ولانعلم لماذا لاتهتم بكرة القدم النسوية «

*برأيك من الافضل للبنات خماسي الكرة ام اللعب في الساحات المكشوفة ؟

«طبعا خماسي الكرة هو الافضل ،وهذه القناعة ليست اختيارية بل حسب واقع اللاعبة العراقية فالخماسي افضل من ناحية اللياقة البدنية حيث يتطلب اللعب في الساحات المكشوفة لياقة اكبر بالاضافة الى قوة اللاعبة الجسمانية فبعض اللاعبات لايصل مدى ضرب الكرة لامتار معدودة فكيف بالملعب الكبير !!»

*المدرب صاحب الفضل في صقل موهبتك واللاعبة التي ترتاحين اللعب بجوارها؟

تدربت تحت ادارة مدربين معروفين لذلك انا اشكرهم وهم جميعا اصحاب فضل علي لانني استفدت من خبرتهم كثيرا ماساعدني على تطوير امكاناتي الفنية ،اما اللاعبة التي ارتاح اللعب بجوارها اثنتان هما سماح شاكر ونادية فاضل.

*لماذا رحلتي صوب اندية كردستان ؟

هناك دوري نسوي منتظم ،في كردستان كرة القدم النسوية اكثر نضجا وتطورا من باقي المحافظات ،التدريب متطور جدا ،الفرق منتظمة ،الدوري هناك منتظم جدا ،محترفات من مصر وايران ،انا العب في نادي سيروان سليمانية ونلعب حاليا في دوري كردستان الذي انطلق في شهر آذار ومازالت مبارياته جارية لحد الآن في مرحلته الثانية بمشاركة 12 فريقا قسمت على مجموعتين تلعب مبارياتها على مرحلتين ذهابا وايابا «.

*انت لاعبة منتخب وطني ومثلته في عدة بطولات ،برأيك لماذا لانمتلك اليوم منتخبا وطنيا نسويا ؟

لعبت عدة مواسم ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا عام 2010 وتصفيات الامم الآسيوية عام 2018 وكانت مشاركاتنا مع الاسف فقيرة ولم نحقق نتائج مرضية ،اما جواب الشق الثاني من السؤال :كيف نشكل منتخبا وطنيا بدون دوري للنساء ؟ واذا كان هناك دوري فلايتجاوز عدة ايام وهذا يعني غياب التطور على مستويات اللاعبات ، ثم ان المنتخب يحتاج الى دعم مادي ومعنوي ويحتاج الى ملاعب خاصة «.

*الرياضة المدرسية ،هل تساهم في تطور اللعبة؟

الرياضة المدرسية تساهم بشكل كبيرفي تطوير الكرة النسوية عندما تعد لاعبات من طراز رفيع انا أيضا مثلت منتخب العراق المدرسي لكنها تشكل مرحلة الاكتشاف والاعداد بالنسبة للمواهب ،هناك مراحل اخرى بعدها ،اين تذهب لاعبة الكرة بعد مرحلة المدرسة؟النوادي؟ لايوجد دوري ولايوجد منتخب ،هل يتعاقد النادي مع لاعبة ولايوجد دوري ؟النتيجة ان اللاعبة تبقى هي وموهبتها في البيت ،الاستمرارية مهمة جدا «.

*هل تابعت مباريات مونديال النساء في فرنسا ؟ماهي انطباعاتك عن هذا المونديال ؟

بصراحة من خلال متابعتي لهذه البطولة والقناعات المسبقة عن تطور كرة النساء في العالم فانا اجزم ان مستويات النساء بكرة القدم بدأت تنافس الرجال ونمن تابع المباراة النهائية بين هولندا والولايات المتحدة التي حسمت اللقب سيتفق معي تماما ،هناك تطور كبير في الجوانب الفنية واللياقة البدنية لان اغلب اللاعبات المشاركات هن محترفات في اندية اوربية معروفة ،برأيي نحتاج الى 20 وربما 30 سنة كي نستطيع ان نجاريهم ،انا معجبة باللاعبة البرازيلية واعتبرها افضل لاعبه في العالم حاليا«.

*وكرة القدم النسوية العربية؟

حقيقة لم يتسنى لي سوى متابعة المنتخب الاردني الذي احرز لقب غرب آسيا ،منتخب قوي ومتطور على صعيد اللعب الخططي واللياقة البدنية العالية ،لاعبات الاردن محترفات في الدوريات الاوربية ،كابتن الفريق محترفة في المانيا ولاعبة اخرى في فرنسا ،حقيقة منتخب يثير الاعجاب وانا معجبة باللاعبة الاردنية ستيفاني النبر «.

*ماذا تتمنى زينب لكرة القدم النسوية ؟

ان يكون لدينا دوري منتظم ،ان نلعب الكرة طوال السنة ،اقامة الاكاديميات والمدارس الخاصة بالزهرات الصغيرات كي يصبحن لاعبات محترفات وبالتالي يكون لدينا منخبات نسوية قوية.