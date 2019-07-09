الفرنسي ألافيليب ينتزع القميص الأصفر

باريس ـ وكالات:

انتزع الفرنسي جوليان ألافيليب القميص الأصفر من الهولندي مايك تونيسن، وذلك عقب فوزه بالمرحلة الثالثة للنسخة الـ 106 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.

وقطع ألافيليب (27 عاماً) مسافة المرحلة التي ربطت بين بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي والبالغة 215 كلم بزمن 4 ساعات و40 دقيقة و29 ثانية بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدماً بفارق 26 ثانية على الاسترالي مايكل ماتيوز والبلجيكي جاسبر ستويفين. وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها ألافيليب مرحلة في طواف فرنسا، وبات أول دراج فرنسي يحمل القميص الأصفر للسباق منذ طوني غالوبان عام 2014.وقال ألافيليب «كنت متحمساً جدا لتقديم مرحلة جيدة، والمسار ناسبني كثيرا».وحل الهولندي تونيسن بطل المرحلة الأولى، في المركز 80 بفارق 5 دقائق خلف ألافيليب.