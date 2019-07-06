صورة مروعة لطائر يطعم فرخه عقب سيجارة!

الصباح الجديد – وكالات:

رُصد طائر من نوع Black skimmers وهو يقدم عقب سيجارة لأحد أفراخه، في حادثة تسلط الضوء على المخاوف البيئية، وأثارت موجة من السخط على المدخنين المهملين.

وصُوّر الطائر على شاطئ فلوريدا، في الولايات المتحدة، حيث قام بالتقاط عقب سيجارة ووضعه في منقار الفرخ.

وأصدرت كارين ماسون، التي التقطت الصور، نداء بسيطا من خلال نشر اللقطات المروعة عبر الإنترنت: “إذا كنت تدخن، فالرجاء عدم رمي أعقاب السجائر اينما شئت”.

وعلّق المتابعون على ندائها بالقول: إن المشهد “مفجع ومدمر، ومقزز”!.

وأوضحت ماسون، المعروفة على الإنترنت باسم كارين كاتبيرد، أن هذا النوع من الطيور يتغذى من خلال التقاط الغذاء بواسطة المنقار بسرعة كبيرة على طول أسطح المياه، لذا لا ترى ما تتناوله مناقيرها في أغلب الأحيان.

وأشار الخبراء إلى أن التخلص من أعقاب السجائر في البيئة المفتوحة لا يؤذي الحيوانات والبيئات فحسب، بل يمكن أن يسهم في اندلاع حرائق الغابات أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن أعقاب السجائر، العنصر الأكثر تناثرا بين جميع أنواع القمامة، التي تُجمع من الشواطئ على مستـوى العالـم، وفقـا لتقـرير صـادر عـن Ocean Conservancy العـام الماضـي.