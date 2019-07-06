اليوم .. العمل تطلق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ

شاركت في ورشة عن المخدرات واثارها في المجتمع

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اكمال الاجراءات الخاصة بإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقاً والمتسلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من اليوم الاحد.

وبين الوزير ان منح الراتب سيكون الكترونياً للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ ضمن محافظة بغداد من حاملي بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفي الرافدين والرشيد اما المستفيدون الذين لم يصدر لهم بطاقة الماستر كارد سيتم الصرف لهم يدوياً في المركز العراقي الكوري التابع للوزارة على وفق وجبات سيتم نشرها لاحقاً وفيما يخص اقسام الهيئة في المحافظات سيكون على وفق آلية يحددها القسم في كل محافظة وان الراتب هو استحقاق ثلاثة أشهر هي نيسان وايار وحزيران بواقع ٥١٠ الاف دينار لكل مستفيد.

وفي السياق ذاته بين النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو ان تسلم الراتب اليدوي للذين لم تصدر لهم بطاقة الماستر كارد يتم بحضور المعين فقط من دون الحاجة لمراجعة المعوق مستصحباً معه المستمسكات الأصلية للطرفين المعين والمعوق.

واضاف سيتم إعلان أسماء المشمولين بالدفع اليدوي على شكل وجبات عبر الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية للوزارة وصفحة الهيئة الرسمية اما بقية المحافظات فسيتولى كل قسم إعلان اسماء المستفيدين التابعين له وفقا للالية التي تناسبه.

من جانب اخر شاركت هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الورشة التي نظمتها لجنة المرأة النيابية في تحت عنوان (المخدرات تحد كبير امام السلطات وداء خطير يفتك بالشباب وتفكيك لكيان الاسرة والمجتمع والدولة) .

ومثل الوزارة في الورشة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في هيئة ذوي الإعاقة عادل حاشوش بحضور نائبي رئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والخارجية وبرلمان الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وتضمنت الورشة تسليط الضوء على القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ المعني بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتفعيل هذا القانون على أرض الواقع ومناقشة الأسباب والتحديات والاثار والمعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت في صفوف الشباب وكيفية ايجاد الحلول التي من شأنها الحد منها ، فيما تم اتفاق جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على التعاون في عقد ورش أخرى في ذاته الموضوع للنهوض بواقع الشباب العراقي من خلال التثقيف والارشاد باستعمال جميع الوسائل الإعلامية الحديثة ونشر التوعية الايجابية في الكليات والمعاهد والمدارس والأندية الرياضية وغيرها.