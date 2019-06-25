محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع ترامب وشي

الصباح الجديد ـ وكالات:

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية، تحضيرا لاجتماع مقرر بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة الـ20 المقررة هذا الأسبوع في اليابان.

وقالت وكالة «شينخوا» للأنباء إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحادث الاثنين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، إذ «جرى تبادل الآراء بشأن قضايا اقتصادية وتجارية».

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى «بناء على طلب من الجانب الأمريكي»، واتفق المسؤولون بعده على متابعة الاتصالات.

ووفقا لمسؤول أمريكي سيعقد الاجتماع بين ترامب وشي السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة «العشرين» التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

وتحارب الصين «رسوم ترامب الجمركية، بطريقة ذكية جدا»، إذ أنها عمدت إلى تخفيض الرسوم على واردات الدول المنافسة للولايات المتحدة، على وفق تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وقال التقرير، إن في خضم الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، يبدو أن الصين لا تجلس مكتوفة الأيدي في انتظار معرفة من سيفوز بالحرب، بل جعلت الأمر أسهل بالنسبة للبلدان المتنافسة مع الولايات المتحدة على القيام بأعمال تجارية في الصين، والوصول إلى السوق الصينية بسهولة.

وكشف معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، أن بينما كانت الصين ترفع التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية بنسبة 12 في المئة من بداية عام 2018، خفضت في المقابـل التعريفـات الجمركية على الـواردات مـن جميـع البلـدان الأخـرى إلـى مـا يزيـد عـن واحـد فـي المئـة.

ويقول التقرير إن هذه الأخبار «ليست جيدة للمصدرين الأمريكيين، لأنها تعني أنهم سيواجهون موقفا صعبا وغير مؤات بالنسبة للمنافسين في كندا واليابان وأوروبا ودول أخرى».

وكما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية كأحد أسلحته الرئيسة في الصين، لم تتوان بكين عن محاربته بالسلاح عينه، إذ تمكنت من خلال هذا الإجراء، من وضع الشركات الأمريكية في «موقف غير مريح»، ويقول التقرير أيضا إنه «من المرجح أن يعاني الأمريكيون أكثر مما يعتقد ترامب»، بالرغم من أنه ما زال متفائلا، إذ غرد في وقت سابق معلنا عن اجتماع ممتد لمحادثات هاتفية مع الرئيس الصيني، ستعقد نهاية حزيران، في قمة العشرين التي تعقد في اليابان.

يشار إلى أن إعلان ترامب عن اجتماع قريب بالرئيس الصيني، يأتي بعد أيام على رسالة وصلته من أكثر من 600 شركة أمريكية، تعرب عن مخاوفها وقلقها بشأن الحرب التجارية مع بكين.