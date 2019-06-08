بوتين: الدولار أداة للضغط على الدول

الصباح الجديد ـ وكالات:

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، عاداً أن الدولار بات أداة في يدها للضغط على دول العالم.

وقال بوتين: «دول كانت تدعو لحرية التجارة باتت تتحدث عن العقوبات في الوقت الراهن»، وأضاف أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية والنزاعات الحمائية، محذرا من أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي.

وعن الاقتصاد الروسي، أشار إلى أن روسيا تستهدف في السنوات القريبة أن تكون ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم، ما يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب. وانطلقت الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، إذ يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة.

وعدّ بوتين، محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن «الوضع المحيط بـ»هواوي»، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث».

واقترح تأسيس بنك معلومات مفتوح لمشاريع التنمية الرائدة والناجحة في مختلف المجالات بالعالم، يتيح لجميع الدول الاستفادة منه.

ودعا الرئيس بوتين لإنشاء بنك بيانات دولي مفتوح يختزن أفضل مشاريع التنمية المنفذة في مختلف البلدان وجميع المجالات.

وقال: «نقترح التفكير في إنشاء بنك بيانات مفتوح يسهل الوصول إليه مع أفضل التجارب ومشاريع التنمية. روسيا مستعدة لوضع مشاريعها الناجحة في المجالات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية على منصة المعلومات هذه، وتدعو الدول والمنظمات العالمية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة».