ليفربول وتوتنهام.. صراع إنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منازلة تدريبية ألمانية/ أرجنتينية في ملعب إسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتحدث أوروبا بلغة إنجليزية مساء بعد غدٍ السبت، فنهائي دوري أبطال أوروبا يجمع فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز، في ملحمة يتوقع ان يسطرها لاعبو الفريقين في ملعب واندا ميتروبوليتانو ، وهو ملعب خاص بنادي أتليتكو مدريد الإسباني ويديرها الحكم السلوفيني، دامير سكومينا.

ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام هوتسبيرز، باشراف مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وتبدو المباراة منازلة تدريبية بين الفكر الأوروبي، ونظيره الأميركي الجنوبي، في ملعب إسباني.

البطولة التي انطلقت عام 1955 تحت مسمى، كأس الأندية الأوروبية البطلة، وتغيرت إلى دوري أبطال أوروبا بعد العام 1993، ابتسمت لـ 22 فريقا، اكثر فريق حاز على اللقب ريال مدريد الإسباني الذي حصد الكأس 13 مرة اخرها النسخة الماضية على حساب فريق ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي اقيمت في كييف الأوكرانية.

وبالنسبة لطرفي نهائي النسخة الحالية 2019، ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز، فقد احرز الأول اللقب 5 مرات للأعوام 77 و78 و81 و84 و2005، في ما غاب الكأس عن خزائن الثاني الذي يتطلع ليكتب التأريخ في النهائي المرتقب.