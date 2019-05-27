2 حزيران موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين ومكافأة عيدهم العالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امس الاثنين، يوم الثاني من حزيران المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي (الصرف اليدوي، وحاملي البطاقة الذكية) في بغداد والمحافظات

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو في بيان تلفت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الدائرة ستطلق رواتب شهري أيار وحزيران مع المنحة الشهرية للعمال المضمونين في الثاني من حزيران بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب، مع صرف مكافأة لهم قدرها خمسون ألف دينار بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي”.

واضاف ان “المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة (30) سنة فأكثر يستلم مبلغا قدره (600) الف دينار لشهرين فقط، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من (30) سنة مبلغا قدره (540) الف دينار”.



وبين الحلو ان “عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره (500) الف دينار، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره (480) الف دينار، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره (460) الف دينار”.

ودعا جميع العمال المتقاعدين المضمونين الى “مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية”.



