اليوم.. مباراة واحدة في افتتاح الجولة العاشرة لدوري الكرة

نيبوشا يعلن تحمله مسؤولية خسارة الشرطة أمام القوة الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح اليوم الاحد مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراة واحدة بين فريقي الكهرباء والميناء في ملعب التاجي، وتجرى يوم غد الاثنين 3 مباريات للجولة ذاتها، ففي ملعب ميسان الدولي تقام مباراة نفط ميسان والنجف، ويتواجه الصناعات الكهربائية والكرخ في ملعب التاجي، اما ملعب الفيحاء في البصرة فيضيف لقاء البحري ونفط الجنوب.

وتقام الثلاثاء 4 مواجهات، ملعب الشعب الدولي يشهد لقاء الجوية وأمانة بغداد، فيما تقام مباراة نفط الوسط والطلبة في ملعب النجف الأولمبي، وتجرى مباراة الحدود والديوانية في ملعب التاجي، ويلعب فريق الحسين والشرطة في ملعب الخمسة الاف.

وتختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء المقبل باقامة مباراتي اربيل والسماوة في ملعب الاول، والنفط والزوراء في ملعب الصناعة.

وتقام جميع المباريات في الساعة الرابعة والنصف عصرا، باستثناء مباريات نفط ميسان والنجف والبحري ونفط الجنوب ونفط الوسط والطلبة والجوية وأمانة بغداد فستقام في الساعة 10 مساء.

ويقف فريق الشرطة في صدارة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، والجوية ثانيا وله 61 نقطة، ثم الكرخ برصيد 53 نقطة بالترتيب الثالث، والزوراء رابعا وله 45 نقطة، اما صدارة الهدافين فيقف فيها علاء عبد الزهرة من الشرطة وله 23 هدفا، ثم مروان حسين من الطلبة وله 19 هدفا، ومهند علي من الشرطة برصيد 16 هدفا.

هذا وانتصر القوة الجوية، على نظيره الشرطة بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الـ 28 من عمر الدوري الممتاز، على ملعب الشعب الدولي.

ثلاثية القوة الجوية حملت توقيع حمادي أحمد في الدقائق 13 و22 و80، أما ثنائية الشرطة حملت توقيع علاء عبد الزهرة.وارتفع رصيد القوة الجوية إلى 61 نقطة في وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد الشرطة عند 67 نقطة في الصدارة.

وظهر القوة الجوية بشكل جيد خلال اللقاء، كما أن الرغبة في حسم النتيجة كانت أكبر لدى القوة الجوية، حيث دخل المباراة، وهو يعي جيدًا أن الفوز فرصته الحقيقية للاقتراب من المنافسة على اللقب.

كما أن الجهاز الفني المحلي للقوة الجوية، تفوق على نظيره في الشرطة، حيث أن أيوب أوديشو منذ وصوله للقوة الجوية، لم يخسر الفريق تحت قيادته، مما يدلل على أن القوة الجوية استعاد ثقته بنفسه مع أوديشو.

ولعل تحرك اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وانتشارهم والتحرك بدون كرة، كل هذه الأمور صبت لمصلحة القوة الجوية.كما أن رغبة حمادي أحمد حسمت الأمور، بعد موسم يعد الأفقر تهديفيًا بالنسبة له، حيث أن اللاعب كان يدرك أهمية اللقاء، ولذلك سخر خبراته وقدراته التهديفية في هذه المباراة، لإهداء فريقه 3 نقاط ثمينة.

من جانبه، أعلن مدرب الشرطة، المونتنيجري نيبوتشا يوفوفيتش تحمله خسارة الفريق .. وقال نيبوشا في تصريحات صحفية: «أتحمل نتيجة الخسارة، وأعتذر لجماهير الشرطة، التي كانت تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على سجل الفريق بدون خسارة».

وأضاف: «بعد تأخرنا بهدفين نجحنا في العودة من جديد وحصلنا على عدة فرص، لكن غياب التركيز أدى إلى إهدارها وبالتالي ضاعت نقاط المباراة».وأوضح: «كرة القدم لعبة فوز وخسارة ويجب علينا تقبل الأمر، وتنظيم الصفوف والتحضير للمباريات المقبلة خاصة أن الخسارة ليست نهاية المطاف فالبطولة ما زالت في أيدينا سيما ونحن نتقدم بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين وسنقاتل حتى الرمق الأخير لحصد اللقب».

وأبدى حمادي أحمد نجم القوة الجوية، سعادته البالغة بقيادة فريقه للفوز على نظيره الشرطة، في إطار الدوري الممتاز.. وقال حمادي في تصريحات صحفية «الفوز على الشرطة، أعاد القوة الجوية للمنافسة على لقب الدوري من جديد».

وأضاف «الفارق بات 6 نقاط، لكننا نملك مباراة مؤجلة أمام الزوراء، سنجتهد من أجل حسمها لصالحنا، لأنها ستقربنا كثيرًا من المتصدر».وارتفع رصيد القوة الجوية إلى 61 نقطة في وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد الشرطة عند 67 نقطة في الصدارة.وأوضح حمادي أن الفوز على الشرطة، جاء نتيجة جهد جماعي، بجانب حرص اللاعبين على إيقاف المتصدر.