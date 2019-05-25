رشيد وبطرس يغيبان عن أسود الرافدين في ودية تونس

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن لاعب نادي سنتار كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، انه سيغيب عن المباراة الودية للمنتخب الوطني امام نظيره التونسي خلال شهر حزيران المقبل.وتواجد اسم اسامة رشيد ضمن القائمة الاولية التي اعلنها مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، لمباراة نسور قرطاج.ونشر رشيد عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»، «للأسف لن أكون متواجداً في معسكر المنتخب الوطني القادم لظروف معينة، اتمنى التوفيق لزملائي و متاكد بأنهم سيؤدون ما عليهم».

وبعد اصرار محبيه على معرفة اسباب الغياب، اكد رشيد في تعليقاته للمنشور، قائلاً: «لست جاهزاً 100% واحتاج لبعض الراحة».وسيواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب التونسي بتونس في السابع من شهر حزيران المقبل.

كما قال لاعب نادي هوبرو الدنماركي، فرانس بطرس، انه سيغيب عن المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بمضيفه التونسي خلال شهر حزيران المقبل.

بطرس تواجد ضمن القائمة الاولية التي اعلنها مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، لمباراة نسور قرطاج.ونشر يطرس عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» قائلاً: «مع اسفي الشديد لن أستطيع المشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي القادم وذالك لاصابتي مع منتخب العراقي المشارك في بطولة اسيا لكرة القدم والتي جرت في دولة إمارات».

وتابع «إصابتي لازالت مستمرة واخضع للعلاج والراحة حسب استشارات الطبيب المختص والتي تستمر لفترة زمنية، اشكركم لتفهمكم وضعي الصحي وارجو من الله ان اعود باقرب وقت ممكن لتمثيل بلدي الحبيب في البطولات القادم».