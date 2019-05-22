العراق يعلق على استخدام السعودية لمينائه في البحر الأحمر

بغداد – الصباح الجديد :

علق وزير النفط، ثامر الغضبان، على استخدام السعودية لميناء عراقي في البحر الأحمر.

وقال الغضبان عقب استضافته في لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الأربعاء “الميناء جرى تشغيله في عام 2004 بعد ان توقف العمل به بعد 2003، وهو عراقي بالكامل ويصله أنبوب عراقي يمتد من محطة الزبير/ 2 بمحافظة البصرة مرورا بالسعودية الى قرب ميناء ينبع مع مستودع خزن بطاقة 10 ملايين برميل ورصيفي تحميل”.

وبين “معلوماتنا الان ان في ذلك الوقت أدخلته السعودية في منظومة الطاقة وتستخدمه الآن” مؤكداً ان الميناء “سيكون موضوع بحث ولكل حادث حديث واللقاءات المقبلة سيكون أحد المواضيع التي تثار معهم”.

وشدد الغضبان على ان “العلاقات الايجابية ما بين العراق والسعودية في أحسن ما يكون وكنت في زيارة لجدة قبل يومين وقبلها زيارة لرئيس الوزراء الى الرياض وتم خلالها توقيع 13 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات”.

وأضاف “ما رأيناه منهم (السعودية) اهتماما وحفاوة واستقبال وجدية واندفاع وكلها تشير الى ان السعودية حكومة وشعبا داعمون للعراق والوقوف معه ضد الارهاب ومنفتحون في مختلف المجالات بينها النشاط الاقتصادي”.

وكان مسؤول عراقي، كشف في الثالث من كانون الثاني 2019 ان السعودية استخدمت ميناءً نفطيا على البحر الأحمر تم بناؤه بأموال عراقية، فيما اشار الى ان الجانب العراقي اعترض على ذلك.

ونقلت صحيفة خليجية عن المسؤول قوله ان “العراق بصدد طلب إيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام المملكة في الفترة الأخيرة ميناءً نفطيا على البحر الأحمر، تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج”