الحكيم: شعارنا يجب ان يكون لا للحرب في المنطقة لأننا الأكثر تضررا منها

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، ، الحكومة ومجلس النواب الى” لعب دور الوساطة لمنع نشوب الحرب بين امريكا وايران” ، مؤكدا ان البلاد ستكون اكثر المتضررين منها.

وقال السيد عمار الحكيم في كلمة القاها خلال احتفالية أقيمت في مكتب سماحته ببغداد مساء الاثنين، بمناسبة مولد الامام الحسن المجتبى (ع) انه” في ظل التصعيد الخطير الذي نعيشه في هذه الأيام في المنطقة والجميع يحبس أنفاسه ويترقب الى اين ستتجه الأوضاع في الصراع الأمريكي الإيراني”.

وأضاف” علينا ان نعمل على تجنب الحرب في المنطقة، وهذا يمثل أولية قصوى في سياستنا العراقية؛ لان الحرب اذا وقعت ستمتد شرارتها بسرعة الى جميع دول المنطقة وقد تتجاوز المنطقة وتتحول الى حرب عالمية ثالثة”.

وبين ان” العراق اكثر الدول تضررا من هكذا حرب وهو اول المتضررين وأكثرها والدليل على ذلك سحب بعض السفارات والدول موظفيها واعلنوا عن ذلك وهذه الدول نفسها لديها بعثات دبلوماسياً في طهران لم تسحبهم بل سحبتهم من العراق، وهذا يعني ان العراق ساحة هشة”، مبيناً ان” هذه الحرب ستأخذ ابعاد مختلفة تاريخية لذلك يجب ان يكون شعارنا لا للحرب”.