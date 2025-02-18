باعة الشورجة: تراجع وبطء في حركة البيع والشراء رغم اقتراب الشهر الفضيل

وداد إبراهيم

تُعدّ الشورجة البورصة الأولى للتسوق في عموم البلاد، وهي الوجهة الأهم للمواطن، إذ تستفيق صباحات بغداد على وقع أقدام عشاق التسوق الذين اعتادوا التجوّل في أزقتها، حيث تفوح رائحة البهارات والمكسرات والزعفران والبخور، في مشهد يعكس عبق الماضي، ويؤكد أن لهذا المكان ألف حكاية وحكاية من تاريخ بغداد الأثري والتراثي. وعلى الرغم من انتشار العديد من مراكز التسوق في العاصمة، فإن المنافسة لم تفلح في سحب البساط من الشورجة، التي تضم أزقة ومحالّ يعود تاريخها إلى مئات السنين. غير أن الحركة التجارية فيها تشهد تراجعًا لا يدركه سوى خبراء الاقتصاد، وأعني هنا الباعة أنفسهم، الذين يضاهون بخبرتهم الاقتصاديين المختصين.

عند سؤالي أحد الباعة، سرمد إسلام، الذي يبيع حقائب النايلون بأنواعها، وجدت نفسي أمام خبير في الاقتصاد العراقي ومتحدث بارع بشأن العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن، إذ قال: “هناك تراجع كبير في حركة البيع. صحيح أن الزبائن يتوافدون إلى الشورجة، لكنهم يبحثون عن أسعار أقل مما تعرضه الأسواق الكبرى التي انتشرت في مختلف مناطق بغداد. حركة البيع بطيئة جدًا، فحين نعرض مجموعة من البضائع، نجد في نهاية الموسم أن بعضها لا يزال غير مباع، رغم أنه كان ينفد سريعًا في السنوات السابقة. لذا، نحن بحاجة إلى أساليب عرض جديدة ومتطورة.

أما بائع الحبوب والشاي، جبار كريم، فيقول: “في السنوات السابقة، كان شهر شعبان الذي يسبق رمضان يشهد إقبالًا كبيرًا، فكنا نستعد للموسم باستيراد المواد الخاصة بالشهر الفضيل، أما الآن، ونحن في منتصف الشهر، فيما تشهد حركة أقل مقارنة بالسنوات الماضية. أعتقد أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت، أو أنه أصبح يتسوّق يومًا بيوم من المحالّ والأسواق الكبرى المنتشرة في بغداد. ومع ذلك، لا يزال بعض الزبائن محافظين على شراء مواد أساسية، مثل البهارات وأنواع الحبوب، لكن حتى هذه المنتجات تشهد تباطؤًا في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة. كما نلاحظ ظهور جيل جديد من التجار الشباب الباحثين عن مشاريع تجارية صغيرة، وهم يتعاملون كوكلاء للأسواق والمراكز التجارية الكبرى. ورغم كل ذلك، تبقى الشورجة محافظة على هويتها التراثية ومكانتها لدى المواطن، الذي يقصدها من مختلف المحافظات بحثًا عن أجود البضائع، فهي تظل البورصة الرئيسية للتجارة في البلاد”..

أما السيدة جنان جعفر، فتقول: “بصراحة، لم أدخل الشورجة منذ مدة طويلة بسبب الازدحام في شارع الجمهورية والمناطق المحيطة، لكن من يزورها يجد أفضل وأجود المواد، سواء الغذائية أو مستلزمات المطبخ والمناسبات والأعياد، فهي بالفعل البورصة الحقيقية للتجارة في بغداد. لذا، مهما انتشرت الأسواق الكبرى، تظل المكان الذي أجد فيه كل ما أحتاج إليه، فضلًا عن تنوع المواد المعروضة. أحيانًا، أدخل بحثًا عن منتج معين، لكنني أخرج محملة بكل ما هو جديد ومميز، لأنها ببساطة الأفضل دائمًا”.