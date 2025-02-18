” آفاق الريادة السردية في العراق” ..مؤتمر أعلام الأدب في اتحاد الأدباء

بغداد – الصباح الجديد:

يقيم الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق المؤتمر السنوي لمنتدى أَعلام الأدب، والذي ينعقد تحت عنوان:” آفاق الريادة السردية في العراق” ، وستناقش البحوث المقدّمة من قبل نقّاد وباحثين أكفاء التجربة الإبداعية للساردين: عبد الملك نوري و فؤاد التكرلي، وبواقع جلستين: الجلسة الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً، أما الجلسة المسائية فستكون عند الساعة الرابعة عصرا وعلى قاعة الجواهري في مقر الاتحاد ببغداد.

من جهة أخرى وضمن نشاطاته أقام الاتحاد جلسة أدبية بعنوان (مرايا الإبداع) شارك فيها عدد من الشعراء المبدعين، مع قراءات نقدية لنقّاد أكفاء سلّطت الضوء على تجاربهم، بحضور نخبة من الأدباء وجمهور الشعر، وبيّن مدير الجلسة الناقد د.علي لعيبي أن العلاقة بين الشعر ونقده كانت قديمة واستمرت منذ سوق عكاظ وإلى اليوم، فضلاً عن اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأدب.

وافتتح الشاعر رعد كريم عزيز الجلسة ثم تبعه كل من الشعراء، يوسف حسين وسعد عودة وعبد الرسول محسن وسلام الشجر، إضافة لذلك فقد شهدت الجلسة مجموعة من الأوراق النقدية لكل من النقاد د.رشيد هارون وعلي الفواز وداود السلمان وريسان الخزعلي وعلوان السلمان، رفدت الجلسة بالكثير من المعطيات والتفصيلات والقراءات الخاصة بالشعراء المشاركين.