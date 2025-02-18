“لون وذاكرة” معرض فني ضم 100 عمل تشكيلي لنقابة الفنانين في ذي قار

متابعة – الصباح الجديد:

أقامت نقابة الفنانين في محافظة ذي قار المعرض التشكيلي “لون وذاكرة” على قاعة القصر الثقافي في مدينة الناصرية ضم أكثر من 100 عمل فني تشكيلي شامل يحاكي جميع جوانب الحياة.

وقال نقيب الفنانين علي عبد عيد للمربد: إن هذا المعرض: تقيم نقابة الفنانين فرع ذي قار معرضا تشكيليا شاملا، يمثل مبادرة لاستحداث غاليري خاص باسم الفنان التشكيلي ومؤسس نقابة الفنانين في المدينة الراحل جواد الهاشم، هذا الفنان التشكيلي المربي الفاضل أعطى للفن التشكيلي والتربية الفنية شيئا، واليوم نخلده من خلال تأسيس قاعة غاليري خاصة باسمه، بعض الاعمال خاصة به والبعض الآخر من الاخوة الفنانين كامل الموسوي والفنان طلال الله يرحمه، اكثر من مائة عمل تشكيلي بكل الاعمار من الرواد والشباب، عمل متكامل لنقابة الفنانين العراقيين فرع ذي قار”.

مشيرا إلى أن المعرض ضم عددا من الأعمال الخاصة بالفنان الراحل وفنانين آخرين من مختلف الأجيال تم عرض أعمالهم المتكاملة مضيفا أن المعرض خطوة نحو الإمام في تحريك الواقع الفني والثقافي في المحافظة.

الفنان التشكيلي كاظم الركابي أحد المشاركين في المعرض قدم لوحة سريالية مضمونها المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، قال عنها:

المدرسة السريالية مدرسة عالمية معروفة ولوحتي تتحدث عن المعمارية العالمية، فخر العراق الراحلة زها حديد”.