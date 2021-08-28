الاجتماع الأول لمنظمة اليونسكو بحضور الحكومة المحلية في البصرة لتأهيل الدور التراثية

حضرته الصباح الجديد في قصر الثقافة

البصرة ـ سعدي السند:

احتضن قصر الثقافة في البصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة الأجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الخاصة بمشروع ترميم و تأهيل مجموعة من بيوت البصرة التراثية في شارع الشناشيل في منطقة نظران وتأهيل جزء من قناة نهر العشار الذي يمر من أمام هذه البيوت والذي تنفذه منظمة اليونسكو بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والحكومة المحلية وعدد من الدوائر ذات العلاقة وبتمويل من الأتحاد الأوربي

جولة موقعية قبل الاجتماع للاطلاع على تأهيل نهر العشار

الفقرة الأولى من الأجتماع بدأت بزيارة موقع العمل لتنظيف واعادة تأهيل مقطع من النهر الذي يمر من أمام البيوت التراثية وقد اطلع المعنيون على أعمال تنظيف النهر التي تقوم بها الحفارات الأختصاصية وقدم المعنيون شرحا لهذا الموضوع الذي يتضمن عمليات الحفر والتنظيف لمسافة تصل الى مايقارب 740 مترا من هذا النهر

كلمة مدير قسم الثقافة في منظمة اليونسكو فرع العراق

بدأت بعدها فعاليات الأجتماع بكلمة القاها جنيد سوروش مدير قسم الثقافة في منظمة اليونسكو فرع العراق رحب في مستهلها بالحضور الأكارم مؤكدا انطلاق الاعمال في عملية اعمار البيوت التراثية التي تم تحديدها مع مقطع من نهر العشار المار في منطقة البصرة القديمة قد تمت المباشرة بها وسيتم توفير فرص عمل واسعة وتشغيل الايدي العاملة في هذا المشروع وتم ادخال عدد من الشباب في دورات تخصصية في مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية في البصرة والمركز الآخر في خور الزبير لتأهيلهم في عدد من التخصصات ومنها النجارة والكهرباء والبناء ليكونوا مؤهلين في هذا العمل الهادف وتطوير مهاراتهم والذي يحقق لهم موردا ماليا من خلال العمل بهذا المشروع وغيره بعد انتهاء العمل به وامكانية اشتغالهم في مشاريع جديدة طويلة الامد تدرّ عليهم بدخل اقتصادي مميز ونعلن اليوم بأن انجازات واضحة قد تحققت في التخطيط والتقييم لثلاثة مشاريع للمباشرة في الايام القليلة القادمة بالعمل في تأهيلها وهي قصر الثقافة في البصرة واتحاد الادباء والكتاب في البصرة وجمعية الفنانين التشكليين في البصرة حيث نتعامل الان مع جدوال الكميات وغيرها لغرض اكمال عملية اعلانها بعد اكمال كل ماهو مطلوب من المواصفات الفنية وشكرا لقصر الثقافة في البصرة على احتضان هذا الاجتماع

تحدث بعد ذلك عرب الجزائري معاون محافظ البصرة الذي اكد اننا مسرورون لحضور هذا الاجتماع الذي يخص تأهيل عدد من الدور التراثية قي البصرة واقول ان الدورات الفنية التي تحدث عنها مدير قسم الثقافة في اليونسكو فرع العراق جنيد سوروش تسير في مركز التدريب المهني في مركز المدينة وفي خور الزبير بيسر لتأهيل الشباب على عدد من التخصصات التي تساعدهم للعمل في مشروع احياء البيوت التراثية ونتابع ذلك بكل مسؤولية وكل الامور تسير بالشكل المطلوب .

ونقول ايضا ان الحكومة المحلية في البصرة داعمة وبشكل كبير لكل تفاصيل عمل اليونسكو لتأهيل البيوت التراثية لأظهار هذه الاماكن المميزة بشكلها المطلوب بعد ان اتعبتها تراكمات عشرات السنين التي مرت على بنائها واظهار معالمها الحضارية وبالتأكيد سينشط الجانب الأقتصاد فيها وستشتغل الأيادي العاملة وباعداد كبيرة كما ان عمليات تأهيل الشباب التي حققتها منظمة اليونسكو عبر مركزي التدريب تعد خطوة مهمة لتأهيلهم في ألاعمال المطلوبة للمشاركة في عملية اعمارها وكلنا كحكومة محلية ودوائر مختصة نمد يد العون لمنظمة اليونسكو في مهمتها الكبيرة هذه وتذليل كل الصعاب لتظهر المعالم السياحية لهذه البيوت وسنشكل لجنة لتهيئة البيوت التراثية الأخرى التي تم اختيارها من قبل المنظمة والدوائر المعنية لتسهيل عملية المباشرة بتأهيلها . وشارك في الحيث ايضا مدير قصر الثقافة في البصرة عبدالحق المظفر الذي رحب بالحضور الاكارم بأسم وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور حسن ناظم وبأسم مدير عام العلاقات الثقافية العامة في الوزارة السيد فلاح العاني ، مؤكدا ان مقر الوزارة ودائرة العلاقات الثقافية العامة يتابعان هذا العمل التأهيلي الكبير الذي تقوم به منظمة اليونسكو ونتمنى ان تكون هذه البيوت التراثية بعد عمليات تأهيلها محمية تراثية لها جدوى اقتصادية وانشاء مراكز تراثية فيها ومقاه ومطاعم تراثية لتشجيع العملية السياحية فيها وكلنا سنتعاون بهذا الاتجاه للنهوض بالمنطقة ونحن في قصر الثقافة ايضا حاضرون ومستعدون لأقامة دورات وورش تخص أعمال التأهيل التي تقوم بها منظمة اليونسكو ولكل التخصصات المطلوبة ونسجل شكرنا للجميع

وعلى هامش الأجتماع تم عرض فيلم سينمائي عن أعمال احياء وتأهيل مدينة الموصل القديمة التي تقوم بها منظمة اليونسكو ايضا مع عدد من الفعاليات الخاصة بمركز التدريب المهني في مركز البصرة وفي خور الزبير عبر تأهيل الشباب في دورات في النجارة والبناء والكهرباء وغيرها مع فعاليات اخرى تساندها منظمة اليونسكو في افتتاح دورات للنساء وللشباب في مجالات متعددة.

كما تم افتتاح معرض للفنان المهندس عبد العزيز الدهر ضم أكثر من ٢٥ لوحة فوتوغرافية وتشكيلية التي تخص البصرة وطرق البناء والشناشيل نالت اعجاب الحضور.