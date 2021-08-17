العراق ينعش ثروته النفطية باتفاق لحفر 131 بئرا جديدة

بغداد – الصباح الجديد:

كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي أن بلاده وقعت عقودا مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط لحفر 131 بئرا نفطيا جديدا.

ويأتي ذلك في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط لصحيفة “الصباح” العراقية الصادرة اليوم الأحد، إن العراق وقع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهد المباشر عقودا لحفر 131 بئرا نفطية جديدة واستصلاح العشرات المنتجة حاليا بالحقول النفطية المنتجة بمحافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد.

وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق تصل إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وأوضح أن الشركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركة إيني الإيطالية في حقل الزبير النفطي، وشركة برتش بتروليوم البريطانية في حقل غربي القرنة، وشركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان شرقي ميسان، بالشراكة مع شركة بوهان الصينية.

وتابع المسؤول أن “شركة الحفر العراقية تقوم حاليا بتنفيذ خطة حفر 20 بئر نفطي في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمالي ذي قار بمشاركة شركة وذر فورد الأمريكية لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلا، واستئناف العمل في حقل الغراف شرقي ذي قار لصالح شركة بتروناس الماليزية المشغل للحقل.

وأضاف أن شركة حفر الآبار النفطية العراقية تحظى بدعم من وزارة النفط لتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على استئناف المفاوضات وأعمالها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد لتعزيز إمكانيات العراق النفطية خاصة بعد تعافي اقتصادات الدول ورفع القيود المفروضة على النشاطات العامة في العديد من الدول الصناعية.

ومطلع شهر أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (90) مليونا (467) ألفا و( 794 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (6) مليار و(513) مليونا و (792 ) ألف دولار .

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) ألفا و (359) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 12) ألفا و( 435 ) برميلا .

وبلغ معدل الكميات اليومي (2) مليون و(918) ألف برميل في اليوم، فيما سجل معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.001 ) دولار.