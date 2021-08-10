حكيم شاكر يبدأ مهمته في قيادة الفيصلي الأردني

متابعة ـ الصباح الجديد:

استعانت ادارة نادي الفيصلي الاردني رَسمياً بالمدرب العراقي حكيم شاكر لقيادة فريقها لكرة القدم.ووافق مجلس إدارة نادي الفيصلي، مساء أول أمس، على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد، عن مواصلة مهمته في قيادة الفريق، بعد الخسارة المفاجئة أمام سحاب (1-2)، في الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين.

وقررت إدارة الفيصلي التعاقد مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر، الذي سيصل إلى عمّان اليوم الثلاثاء لتولي قيادة الفريق.ولم يعلن الفيصلي الجهاز التدريبي المعاون لشاكر، وقد يتم الكشف عنه في الأيام المقبلة.وحكيم شاكر ‏ من مواليد 7 كانون الثاني 1963 في بغداد، وهو لاعب كرة قدم عراقي سابق ومدرب، وفي وقت ما بين أواخر 2012 وأوائل 2013 كان حكيم المدرب العراقــي الأول والوحيـد الـذي يديـر ثلاثـة منتخبـات وطنيـة عراقيـة فـي الوقـت نفسـه.

ويعد “الفيصلي” الذي تأسـس عام 1932 في عمان، من أقدم أندية كرة القدم في الأردن، ويلعب في الدوري الأردني الممتاز، كما يعد أنجح نادي كرة قدم في تاريخ الأردن، فهو الوحيد الذي فاز بـ 79 بطولة موزعة على الدوري الأردني للمحترفين، وهو كذلـك النـادي الوحيـد فـي الأردن مـن فـرق الدرجـة الممتـازة (المحترفيـن) الـذي لـم يهبـط للدرجـة الأولـى فـي تاريخـه أبـداً، كمـا يعـد كـذلك واحـدا مـن أنجـح الفـرق فـي المنطقـة.