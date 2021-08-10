ثلاث علامات

عبد الأمير محسن

بين يديك ِ :

1 – مسفوحا ًيسيلُ

هذا الوقتُ المتخثر .

2 ــ تبوح خطوط ُ يدي

خارطة ً سرية

لقيامة تائهة .

3 ــ أنا .. ونارٌ مؤجلة .. فقط . لأنّك َ ..

الأخيرُ دائما :

لا عزاءَ

ينتظرُ موتكَ المبكّر ..

الراحلُ دائما :

لا توبة َ

تراودُ ذنوبَكَ المتأخرة ..

العاشقُ دائما :

لا مأتم َ

يرتدي حزنَكَ كل ليلة ..

هكذا أراكَ ..

لا يكفي

أن ترسم َ إلهاً نائما

لتتسللَ

إلى جنّة ٍ

محرّمة .

لم تسْكُن بعد

في جسد ٍ مُحارب

رغم رائحةِ العَرْش

في خوفكَ المنتصِر ..

النهاياتُ الحميمةُ

ليست رحيلا آمنا

لشياطينِ قيامةٍ أخيرة ..