إسبانيا تلاقي البرازيل في نهائي الأولمبياد لكرة القدم السبت

اليوم.. مباراتان في نصف نهائي السلة

طوكيو ـ وكالات:

تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 عقب تغلبه على نظيره الياباني صاحب الأرض بهدف نظيف ضمن الدور نصف النهائي.المباراة أقيمت على استاد سايتاما وفرض التعادل السلبي نفسه على وقتها الأصلي وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بخمس دقائق وتحديداً في الدقيقة 115 تمكن لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو من تسجيل هدف الفوز والتأهل للاروخا الأولمبي.

وضربت إسبانيا بذلك موعداً مع البرازيل التي تخطت المكسيك بركلات الترجيح، في المباراة النهائية يوم السبت المقبل في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي سياق اخر، تأهل المنتخب الأمريكي، إلى المربع الذهبي لمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بفوزه على نظيره الإسباني (95-81) في دور الثمانية.. ونجح الفريق الأمريكي في تحويل تأخره بفارق 11 نقطة في بداية الربع الثاني، إلى فوز كبير بفارق 14 نقطة على المنتخب الإسباني، بطل العالم.

وبعد خسارته في دور المجموعات على يد فرنسا خاض الفريق الأمريكي المدجج بالنجوم المواجهة أمام إسبانيا وسط ضغوط متزايدة.واستعاد الفريق الأمريكي إتزانه في الربع الثالث وفرض التعادل (43-43)، وسجل كيفين دورانت 29 نقطة للفريق الأمريكي وتكفل ريكي روبيو بتسجيل 38 نقطة للفريق الإسباني.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في المربع الذهبي اليوم الخميس، مع المنتخب الأسترالي الذي تغلب على نظيره الأرجنتيني (97-59).. وأنهى المنتخب الأرجنتيني الربع الأول متقدما (22-18)، لكن المنتخب الأسترالي استعاد توازنه في الربع الثاني وأنهاه متقدما (21-11)، ثم أكد تفوقه بالربع الثالث بنتيجة (21-15)، قبل أن يعزز تفوقه في الربع الرابع(37-11).. كما صعدت سلوفينيا بطلة أوروبا للدور قبل النهائي بعدما تغلبت على ألمانيا (94-70) في افتتاح منافسات دور الثمانية.وتلتقي سلوفينيا في المربع الذهبي مع منتخب فرنسا الذي تغلب على نظيره الإيطالي (84-75) في دور الثمانية.

إلى ذلك، وصل كل من المنتخب النرويجي ونظيره اللاتفي إلى نصف نهائي كرة الطائرة الشاطئية للرجال في الالعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.انتقم منتخب النرويج بأفضل طريقة من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية عندما هزمه في ربع النهائي 2-0 وقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.وانتهى الشوط الأول 21-17 خلال 20 دقيقة قبل أن يحسم الثنائي برنتسن وساندلي الثاني خلال 23 دقيقة 21-19.

وكان الثنائي الروسي سيمينوف وليشوكوف قد هزم النرويج في دور المجموعات 2-0 أيضاً.وستلعب النرويج في نصف النهائي مع لاتفيا (مارتينز وإدغارس) التي تخطت البرازيل (أليسون وألفارو) 2-0 وبواقع 21-16 و 21-19.وتلعب قطر مع إيطاليا، وألمانيا مع منتخب اللجنة الأولمبية الروسية (الثاني) المشارك في المسابقة ضمن الدور ربع النهائي اليوم أيضاً.

كما، فاز المنتخب المجري على نظيره الهولندي (14-11)، ليقطع تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من منافسات كرة الماء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وشهدت المباراة تألق دورا ليميتر لاعبة المنتخب المجري، التي سجلت أربعة أهداف ساهمت في فوز فريقها بالمباراة.وسيواجه المنتخب المجري نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي.وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى الدور قبل النهائي من المنافسات بعد فوزه على نظيره الصيني (11-7)، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية.وتألقت يوديت فوركا وسجلت أربعة أهداف للمنتخب الإسباني.من جانبه بلغ المنتخب الأمريكي الدور ذاته، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره الكندي (16-5).. وشهدت المباراة تسجيل ثلاث لاعبات من المنتخب الأمريكي لثلاثة أهداف، حيث تألقت مارجريت ستيفنز وماكينزي فيشر وأليس ويليامز، و نجحن في قيادة الفريق للعبور إلى المربع الذهبي.