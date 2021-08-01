احزاب وقوى سياسية كردستانية تطالب بانتخابات تمتاز بالشفافية والنزاهة

تخوف من مقاطعة شعبية لها

السليمانية ـ عباس اركوازي:

عبرت اوساط سياسية وشعبية عن خشيتها من مقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية المقبلة على غرار سابقتها، بعد اعلان اطراف سياسية اساسية مقاطعتها على خلفية التشكيك المسبق بنزاهتها وعدم تلبييتها لطموحات المواطنين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي سردار احمد في حديث للصباح الجديد، ان هناك الكثير من العراقيل التي تعترض اجراء انتخابات نزيهة في الوقت الراهن، وفي مقدمتها اعتماد القانون الجديد واعتماد دوائر متعددة وهو ما يسهم بتشتيت الاصوات وفقدان الاحزاب الصغيرة لفرصة الحصول على مقعد انتخابي.

ولفت سردار الى ان القانون الجديد للانتخابات واستخدام المال السياسي وهيمنة الاحزاب الكبيرة على بعض الدوائر، سيحرم المواطنين من اختيار مرشحيهم الحقيقيين، ما ينذر بمقاطعة شعبية للانتخابات المقبلة.

من جانبه اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة ان تمتاز الانتخابات المقبلة بالشفافية والنزاهة، معتبرا الاطراف التي تطالب بالتاجيل تخشى من خسارة مكانتها في العملية السياسية.

واضاف المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب بختيار شاويس في حديث للصباح الجديد، ان مسألة اجراء الانتخابات من عدمها ما زال غير محسوم، لان بعض الاطراف تخشى استخدام المال السياسي، والسلاح المنفلت خارج نطاق الدولة للتاثير على نتائج الانتخابات.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن مجلس المفوّضين أكد على أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل سيكون موعدا حتميا لإجراء الانتخابات النيابية.