نتائج جائزة محترف ميسان لثقافة وفنون الاطفال..

دورة شاعر الطفولة الراحل محمد جبار حسن

الصباح الجديد – ميسان:

اعلن محترف ميسان للثقافة والفنون النتائج الخاصة بــ(جائزة محترف ميسان لثقافة وفنون الاطفال 2021 ) دورة شاعر الطفولة الراحل محمد جبار حسن والتي اطلقها في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي ووصلت المشاركات الى اكثر من 125 مشاركة في مجالات الجائزة المتعددة لاختيار الافضل.

وقال عدي المختار رئيس مجلس ادارة الجائزة: ان الجائزة اعلنت في فروع ابداعية مهمة (افضل نص مسرحي للاطفال مونودرامي، وافضل نشودة اطفال مغناة، وافضل انشودة موجهة للاطفال، وافضل عرض مسرحي للاطفال، وجائزة الرسام الصغير، وافضل اصدار بحثي في ثقافة الاطفال، وافضل اصدار موجه للاطفال، وافضل اصدار لصحافة الاطفال وافضل مؤسسة معنية بثقافة وفنون الاطفال، وافضل دار نشر اهلية للاطفال)».

واضاف المختار: «وصلت المشاركات في جميع فروع الجائزة الى اكثر من 125 مشاركة في مجالاتها المتنوعة، وتم احالة المشاركات الى مجلس التحكيم والتي تألفت من الكاتب والمخرج المسرحي عدي المختار رئيس مجلس ادارة الجائزة والدكتور حسين علي هارف مستشار مجلس ادارة الجائزة والدكتور حبيب ظاهر رئيس لجنة التحكيم والفنان ابو الحسن صلاح مهدي والدكتورة ايمان الكبيسي والفنان صباح شغيت والفنانة صبا طه ياسين والكاتب علي البدري والفنان ممدوح كاظم فندي اعضاء».

واشار المختار الى ان «النتائج اسفرت عن (جائزة افضل اصدار بحثي في ثقافة الطفل من نصيب (خصوصية التأليف لمسرح الطفل في الوطن العربي) اللكاتب حيدر علي كريم الاسدي، وجائزة افضل نص مسرحي مونودرامي للاطفال ذهبت لنص (توحد) للكاتبة رواء احمد عزيزمن محافظة السماوة، اما جائزة افضل اصدار لصحافة الاطفال فكانت من نصيب مجلة (الحسيني الصغير) الصادرة عن قسم رعاية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة، وجائزة افضل انشودة اطفال مغناة كانت انشودة (حروف المجد) انتاج قناة شهاب الفضائية، وجائزة افضل انشودة مغناة موجهة للاطفال وزعت مناصفة بين انشودة (النزاهة) انتاج مجموعة قنوات كربلاء الفضائية وانشودة (دعاء) انتاج قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة».

وتابع: «ذهبت جائزة الرسام الصغير للرسامة جودي عمار من محافظة نينوى، وكانت جائزة افضل اصدار موجه للاطفال من نصيب كتاب (حكايات شعرية) للكاتب جليل خزعل ورسوم زاهد المرشدي وهو من اصدارات قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة، اما جائزة افضل عرض مسرحي للاطفال فكان من نصيب مسرحية (لا تقل كاو كاو) للكاتبة سحر الشامي واخراج مهند ناهض الخياط وتمثيل كرار الصافي وسارة البابلي وزينب العزاوي وعلي كاظم ويوسف الحكيم ومحمد رضا سالم وانتاج العتبة العباسية المقدسة/ قسم الإعلام / شعبة الطفولة والناشئة / وحدة مسرح الطفل. كما وزعت جائزة افضل دار نشر اهلية للاطفال مناصفة مابين دار البراق لثقافة الطفل ودار مسرة للاطفال، وجائزة افضل مؤسسة معنية بثقافة وفنون الاطفال ذهبت الى قسم رعاية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة عن مجمل نشاطاته في مجال صحافة الاطفال والمسرح والورش ومعارض الكتاب والسينما والانشاد والاصدارت والمشاركات الخارجية».