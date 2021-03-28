الأولمبية توضح شرعية انتخاب رؤساء الاتحادات المركزية

الرياضة النيابية تؤكد الدعم وتدعو الى تطوير الواقع الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال حسين علي حسين مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ان أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب يوم الجمعة الماضية من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية سيستمرون بعملهم بمناصبهم في إتحاداتهم المركزية من دون الاستقالة منها مبرراً ذلك بالاجابة الرسمية التي تلقتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق من الأولمبية الدولية.

وبين حسين في بيان ان «إتصالاً هاتفياً أجراه رئيس اللجنة المؤقتة أكرم نعيم عطوان الحميداوي مع جيروم بويفي مدير العلاقات المؤسسية والحوكمة باللجنة الأولمبية الدولية أتاح للجنة المؤقتة والهيئة القضائية إجراء الانتخابات الأولمبية «لحين تعديل قانون الاتحادات العراقية بهذا الصدد او إلغاء المادة التي تمنع إزدواجية المنصب او تعليق العمل بها» لانها تتقاطع مع الميثاق الأولمبي و لوائح اللجنة الأولمبية الدولية».

وختم حسين إيضاحه مؤكداً «ورود رسالة رسمية من الأولمبية الدولية بهذا الصدد ممهورة بتوقيع جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسسية والحوكمة، وشاتو ديفيد مدير قسم العلاقات بشهادة عدم الممانعة في الأولمبية الدولية».

من جانبها، شددت لجنة الشباب والرياضة النيابية، على اهمية تظافر جهود جميع الاطراف المعنية في الرياضة للتعاون والتضامن لتطوير الواقع الرياضي.وقالت اللجنة في بيان أن «النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرباضة في مجلس النواب وبالنيابة عن اعضاء اللجنة، يتقدم بازكى التهاني واطيب التبريكات للسيد رعد حمودي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في انتخابات الهيئة العامة للجنة التي جرت يوم الجمعة».

واضافت «كما تهنئ اللجنة كل من أياد نجف الياس لفوزه بمنصب النائب الأول وحيدر حسين علي لفوزه بمنصب النائب الثاني وأحمد حنون خنجر لفوزه بمنصب النائب الثالث واعضاء المكتب التنفيذي».

واوضحت ان «لجنة الشباب والرياضة النيابية توكد دعم قطاع الرياضة والشباب في العراق لن تدخر اي جهد يسهم في مساندة عمل اللجنة الاولمبية وتذليل الصعاب امامها ودعم خططها في تطوير الرياضة العراقية والتعاون لتشريع القوانين الرياضية المهمة ومتابعة تطبيقها».

وشددت اللجنة على «اهمية تظافر جهود جميع الاطراف المعنية في الرياضة للتعاون والتضامن لتطوير الواقع الرياضي».واعربت اللجنة عن امنياتها بنجاح «رعد حمودي ونوابه الثلاثة النجاح والتوفيق في مهمتهم»، داعية الى «العمل الجاد على تغليب مصلحة الرياضة في العراق على اي مصلحة اخرى».

وأسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية عن فوز رعد حمودي بولاية جديدة، وذلك ظهر الجمعة، بأحد فنادق وسط العاصمة بغداد، وأسفرت النتائج عن فوز رعد حمودي برئاسة اللجنة وإياد نجف نائبا أول وحيدر الجميلي نائبا ثانيا وأحمد حنون نائبا ثالث. . وفي نتائج المكتب التنفيذي فاز 7 أعضاء هم: بختيار فريق وعادل عيدان وهردة رؤوف وباسم أحمد وجميل عزيز وحسين العميدي وإبراهيم جبار.

وصادقت الهيئة القضائية على نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي جرت يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر اذار الحالي.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الاولمبي في العراق الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي ان الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى صادقت على نتائج الانتخابات التكميلية للجمعية العامة والتي اقيمت يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وايضا الانتخابات الخاصة باختيار المكتب التنفيذي الذي سيدير العمل الاولمبي خلال السنوات الاربع المقبلة.

وثمّن الحميداوي الجهود التي بذلتها الهيئة القضائية، وزميلاه في اللجنة المؤقتة الدكتور آزاد حسن قادر والدكتور قاسم الخاقاني، وجميع الملاكات الأولمبية التي عملت خلال الفترة الماضية، مشيدا برغبة الجميع في إنهاء الخلافات والخروج من الازمة التي عصفت بالرياضة العراقية خلال الفترة الماضية.

وختم الحميداوي حديثه متمنيا من المكتب التنفيذي الجديد ان يعمل بروح الفريق الواحد وطي صفحة التقاطعات التي حدثت في الماضي بغية النهوض بالرياضة العراقية الى الافضل والاهتمام برياضة الانجاز العالي.