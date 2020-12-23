جامعة البصرة تحتفل بتخرج الدفعة (53) من طلبتها

تحت شعار : تعليمنا لن يتوقف

البصرة – سعدي السند :

احتفلت جامعة البصرة بتخرج الدفعة (53) من طلبتها وتحت شعار ( تعليمنا لن يتوقف ) وذلك على حدائق المكتبة المركزية في مجمع كليات باب الزبير.

واكد رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي في كلمة القاها خلال الحفل : ان الجامعة اصرت وتصر بملاكاتها كافة رئاسة وكليات وهيأت تدريسية وإدارية أن تكون على قدر المسؤولية والمواجهة، ضاربة أروع الأمثلة في هذا المضمار .

مضيفا : اننا نجتمع اليوم في ظل هذا الظرف الاستثنائي العصيب لنحتفي بأبنائنا ونحتفل بتخرجهم مشاركين إياهم وعوائلهم فرحتهم بجني ثمار مسيرتهم العلمية وحصاد جهد سنوات قضوها في مقاعد الدراسة و العلم والمعرفة وقد اصبحوا مؤهلين لخدمة بلدهم ومتسلحين بسلاح المعرفة متوكلين على البارئ القدير ان يهيئ لهم سبل النجاح والتطور.

كما تم القاء كلمة الطلبة الاوائل والتي تناولت الظروف الاستثنائية التي مرت بالطلبة خلال هذا العام الدراسي ( الاستثنائي ) مقدمين شكرهم لأساتذتهم ، ومؤكدين على ان الجامعة ستبقى بيتهم الكبير الذي احتضنهم طيلة سنوات الدراسة عازمين على استمرار مسيرتهم في خدمة البلد.

وبعد ذلك استأذن المساعد العلمي الدكتور زكي عبدالله احمد لمنح شهادات البكالوريوس للخريجين ، واعلن عن منحها عن طريق رئيس الجامعة وسط فرحة الطلبة والملاكات التدريسية ، وقد منحت شهادة البكالوريوس كلا حسب تخصصه ، وادى الخريجون القسم الجامعي .

نعمل لتحقيق أسمى ما نصبو اليه

وبمناسبة الأسبوع الأول من بدء انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد 2020 / 2021، قال رئيس جامعة البصرة : لا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الجزيل لجميع منتسبي جامعتنا الغراء من كوادر تدريسية وإدارية لما قدموه من تفان كبير لإنجاح العام الدراسي 2019 / 2020 متمنيا لهم سنة جديدة حافلة بالعطاء والتميز على جميع الصعد كما وأرحب بأبنائي الطلبة، متمنياً لهم سنة دراسية ملؤها التفوق والنجاح ليرسموا مستقبلاً مشرقاً لعراقنا الغالي ولعلي أجدها فرصة مناسبة لتوجيه رسائل مهمة لتحقيق التكامل والخروج بعام دراسي مميز.

وأحث اخواني وزملائي أعضاء الهيئة التدريسية على بذل المزيد من الجهد والعطاء كما عهدتهم، ومحاولة تطوير مستوى ابنائنا الطلبة لتخريج جيل نافع لوطنه، ومواصلة السير لتحقيق ما تطمح إليه الجامعة وفق رؤية تنسجم والخطط الاستراتيجية المقرة في مجلس الجامعة.

وأهيب بأبنائي وبناتي الطلبة على الانتظام في التعليم المدمج (الحضور المتزامن في المحاضرات الالكترونية والحضور في المختبرات)، لتحقيق أسمى ما نصبو اليه بالتفوق والنجاح، وتطوير المعرفة والمهارة من خلال النهل من كليات العلوم المختلفة في تشكيلات الجامعة، لاسيما وأن جامعتنا تمتلك قامات علمية يشار اليها بالبنان، متمثلة في جلّ أعضائها من الهيئة التدريسية، وكل ذلك نهدف من خلاله إلى أن تكونوا قوة مستقبلية خادمة للوطن في تحقيق طموحات ورؤية بلدنا العزيز.

وأدعو جميع موظفي وموظفات الجامعة إلى التحلي بالصبر والاستمرار على الإخلاص في العمل والتفاني من اجله في ظل الظروف الراهنة، وتوفير البيئة المناسبة للنجاح والتي تساعد أعضاء هيئة التدريسية على نشر ما لديهم بكل تميز وإبداع، كما وتساعد الطلاب والطالبات على تلقي ما تعلموه بكل تفوق ونجاح.

فبهم جميعاً سننهض بالجامعة الى ما نطمح اليه.

وأؤكد للجميع أن الجامعة مستمرة في بذل جهودها لأداء العملية التعليمية والمجتمعية والبحثية بكل تميز وبما يضمن النجاح.

اخر المستجدات في حقل الامراض الجلدية

من جانب اخر نظمت كلية الطب جامعة في البصرة ندوة علمية عن الامراض الجلدية خلال فترة جائحة كورونا بمشاركة باحثين من كلية الطب وكلية طب الزهراء وكلية الطب في جامعة ذي قار .

وتهدف الندوة الى الاطلاع على اخر المستجدات في حقل الامراض الجلدية خلال فترة جائحة كورونا والاعراض الجلدية لمرضى كورونا وكيفية تشخيصها وعلاجها اضافة الى كيفية التواصل مع المرضى خلال فترة الجائحة.

وتضمنت الندوة مناقشة بحوث تشخيص الاعراض الجلدية لمرضى كورونا وطريقة التشخيص و العلاج وكيفية التواصل مع المرضى عن بعد خلال فترة الجائحة وتناولت الاخطاء الطبية الشائعة في تشخيص وعلاج الامراض الجلدية وكذلك ناقشت الادوية المستعملة في علاج كورونا واثارها الجانبية وخصوصاً الجلدية منها وكيفية التعامل مع الامراض المزمنة الجلدية ونمط علاجها خلال فترة الجائحة. واوصت الندوة بضرورة التأكيد على استخدام التواصل عن بعد عند الضرورة لمعالجة المرضى والتواصل معهم .كما اكدت على ضرورة التعاون مع جميع الاختصاصات في تشخيص وعلاج الحالات الجلدية المعقدة. وحثت المرضى على الاستمرار في علاج الامراض الجلدية بالادوية المتاحة حالياً والمضبطة للمناعة مع اجراء مراقبة دقيقة للمرضى خلال فترة العلاج .