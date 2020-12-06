  • الأحد , 6 ديسمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الأديب الثقافية.. عدد جديد:

الأديب الثقافية.. عدد جديد:

ثقافة
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متابعة الصباح الجديد:

صدر العدد الجديد ( 237 ) من جريدة الاديب الثقافية ” التي يرأس تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاسم بطبعتيها الورقية والالكترونية ، وهي جريدة شهرية ثقافية تصدر بالتناوب مع مجلة ” الأديب الثقافية ” الدورية، وقد ضمّت كتابات ثقافية مختلفة.

في حقل ” فكر” تواصل الدكتورة هناء خليف غني في ترجمة الدراسة التي كتبتها هانو أركانين ” أحب اطرافك الاصطناعية كما تحب نفسك ” وفيها يشكل ” الجنس ” في المستقبل مركز مدار الجسد الافتراضي في خطاب السايبر عبر تحوّلات النظرية الثقافية ما بعد الحداثية ، حيث لم تعد الاطراف الاصطناعية تشير الى الفقد والمعاناة بل الى اللذة والليبيدو : لقد تحوّلت من مساعد ميكانيكي للجسم الى إضافة لجسد النظرية ما بعد الحداثية ، الى موضع الفانتازيات الليبيدية ، وهي هنا تعمل بوصفها إمتداداً لـ ” الجسد الافترضي”.

وفي حقل ( رأي عام ثقافي ) كتب الناقد حسب الله يحيى حول ” دليل القارئ الى المطبوع الرديء ” ، وفيه قام بتفكيك ونقد فوضى الرداءة في الكتابة غير المسؤولة ، والاختلالات الناجمة عنها في الواقع الثقافي، ومن المؤشرات الأولية التي يراها الكاتب:

– إصدار صحف ومجلات وحتى كتب من قبل أشخاص أو مؤسسات أو دوائر رسمية … تسود فيها الفوضى ويشيع الجهل بدلا ً من إشاعة الوعي.

– في السنوات الاخيرة ظهرت فئة تمتلك المال والجاه والمكانة والمنصب تريد إمتلاك الشهرة والوجاهة الاجتماعية عن طريق إصدار كتب أو صحف أو مجلات تحمل أسماءهم ، مع انهم لا يتقنون حرفية التأليف ، ولا يعرفون أسرار مهنة الصحافة وغيرها من المؤشرات.

وفي حقل ( ثقافة عالمية ) أسهمت الشاعرة العراقية المقيمة في امريكا – بترجمة قصائد جديدة للشاعرة الأمريكية لويز غليك الفائزة بجائزتي البولتيزر ونوبل للآداب ، وهي قصائد ستصدر ضمن مجموعتها الشعرية القادمة ، وبذا تنفرد ” الاديب الثقافة ” بنشر هذه القصائد قبل صدورها في عام 2021.

كما تضمن حقل ( ثقافة عالمية ) حوارا ً مع الكاتب اليهودي جيرار حداد ، ترجمه الكاتب والمترجم المغربي عبد الرحيم نور الدين ، حيث تحدّث فيه عن غياب اليسار في اسرائيل باستثناء الحزب الشيوعي الذي يضم العرب بشكل أساسي ، واشار اليهودي حداد الى ان المثقفين اليهود هم اليوم أسرى إيديولوجية شبه شمولية ، ويرى بأن الحل يتمثل بإقامة دولة ثنائية القومية ، لأنه لايؤمن بحل الدولتين مع كل هذه المستوطنات.

وفي حقل ( نقد ) قدّم الدكتور رسول محمد رسول دراسة في ” جوهرية الانوثة والهرمون المؤنث في الابداع “، وقد قام فيها بزحزحة مفهوم ” أدب المرأة ” و” الكتابة النسائية ” و” الكتابة النسوية ” بـ ” مفهوم الكتابة الانثوية ” ، وبذا بنى ” مفهوم جوهرية الانوثة على فكرة ” جينوم الانوثة ” ، متقصيّا ً تاريخ هذا المفهوم عبر تطورات الوعي وتحولاته الفكرية لدى نخبة من الباحثات الاوربيات اللواتي ربطن بين ” الكتابة ” و” الأنوثة ” في ضوء مرجعيات العلوم الانسانية المعاصرة كعلم اللغة ومسائل النظرية الادبية وعلم التحليل النفسي وعلم التحليل الاجتماعي والإناسي ، وبالتالي كانت دراسة الدكتور رسول محمد رسول حفرية جديدة في التأسيس لمفهوم ” الكتابة الانثوية ” برؤية جديدة أيضا.

وتضمن حقل ( نقد ) أيضا مقاربة للدكتور وسن عبد المنعم ، حملت عنوان ” المقاصد فوق النصية ” ، وفيها قدّمت بنية مفهومية جديدة من حيث المصطلح والدلالة ، لتعنى بالمقصد فوق النصي – المعنى الذي لا يوجد في أجزاء النص وفواصله ، بل يُبنى بطريقة تراكمية في زاوية من وعي القارئ الى جانب المعنى العام للنص.

وتستعين الناقد بالدرس التداولي لايضاح العلاقة بين السياق والنص ، لأن المقصد فوق النصي يتعلّق كثيرا بالسياق ، ويمكن الكشف عنه أحياناً بدلالات نصّية ، تدفع المتلقي للبحث عن السياق الذي أنتج فيه النص ، وفي احيان أخرى لا يمكن التنبّه عن ذلك المقصد ، لأن النص بٌني بطريقة لا تلفت الى دلالات غير ظاهرة ، وهنا لا بد من معرفة السياق ابتداء ، وفي كلتا الحالين تسمي الناقدة المنهج الكاشف عن المقصد فوق النصي بـ ( المنهج السيا نصي) الجامع بين السياق والنص ، لأنه يعتمد تحليل الاثنين معا للكشف عن البعد الكامن ما وراء النص.

وقدّم الدكتور زياد أبو لبن في حقل ( قراءات ) قراءة لكتاب ” القدس في الشعر العربي الحديث ” للناقد عبد الله رضوان ، وقد أشار الناقد أبو لبن في ضوء الكتاب الى أن ” المفهوم الشعري الحديث تجاوز لغة المباشرة في القصيدة وتجاوز أدلجة الشعر بصوره المختلفة ، وأصبح شعرا ً يحمل جماليات الحياة وروحها”.

وكتب عباس عبد حاسم في حقل ( قراءات ) أيضا عن ” بنية التعالق في الجملة الشعرية ” من خلال ” حساسية السياق في شعرية مهدي القريشي ” ، وقد جاء في هذه المقاربة : ” تسعى هذه المقاربة الى ( بنينة ) التعالق بين الكلمة كـ ” بنية مفتوحة ” والجملة كـ ” خاصية علائقية ” من خلال ما يسميه جاكبسون بـ ” حساسية السياق” ، ومن ثم الكيفية التي يتبنين فيها ” شكل المعنى ” ، وذلك على وفق مقترح ماكس بلاك حول ( المركز والاطار) ، الذي جعل من ( المركز – كلمة ” ومن ” الاطار – جملة ” لـ ” يُحيل أحدهما على الاخر ” ، كما ينطلق الكاتب من فرضية ذات طبيعة معارضة لمفاهيم الشعرية السائدة ، وتقوم هذه الفرضية على ان الشعر لم يعد – لغة أو معنى ، ولكنه قد يتضمن معنى عابرا ً للمعنى أو معنى خارج السياق ، الذي يُحيط به ويشتمل عليه.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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