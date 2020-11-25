العرض القادم لنادي السينما

IL POSTINO

تحكي قصة الفيلم عن صياد سمك إسمه (ماريو روبولو) لا يجد نفسه في هذا العمل فيذهب ليبحث له عن وظيفة آخرى فلا يجد أمامه سوى وظيفة ساعي بريد “بوسطجي” فيتقدم للعمل وهنا تبدأ الأحدا ث الشيقه للفيلم، في هذا التوقيت يكون الشاعر التشيلي الكبير (بابلو نيرودا) يكون قد وصل “إيطاليا” وبالتحديد إلى الجزيره التي يعيش بها (ماريو) ويتم تكليف ماريو بإستلام البريد من محبي (بابلو نيرودا) وتوصيله إليهوهنا تبدأ العلاقه بين الشاعر و البوسطجي الفقير المحب للشعر أو بالأصح إلى الإستعارات ، يقع (ماريو روبولو) في حب فتاة تعمل في حانه إسمها (بيتريشا روسو) ولكنه لا يستطيع أن يعبر لها عن مدى حبه العميق لها إلا عن طريق الشعر الذي سيسبب له بعض المشاكل مع خالتها التي تعيش معها.