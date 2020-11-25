برشلونة يسقط دينامو كييف برباعية وفوز قاتل ليوفنتوس

هالاند يعتلي صدارة هدافي دوري الأبطال

العواصم ـ وكالات:

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته الأوروبية، بالفوز بنتيجة (4-0) خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، مساء أول أمس، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة، سيرجينو دست في الدقيقة 52، وبرايثوايت في الدقيقتين 57 و70 من ركلة جزاء، وجريزمان في الدقيقة (90+2).. بهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، ضمن بها التأهل لثمن النهائي، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

هذا ولم تتوقف ماكينة أهداف إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن العمل في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الحالي.الدولي النرويجي هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بتسجيله ثنائية خلال فوز دورتموند على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (3-0). ووصل هالاند بذلك إلى سادس أهدافه في البطولة، ليتصدر قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد عن ألفارو موراتا (يوفنتوس) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).. وأحرز صاحب الـ20 عامًا هدفًا أمام لاتسيو الإيطالي ومثله في شباك زينيت الروسي، قبل أن يسجل ثنائيتين أمام كلوب بروج في آخر جولتين.

وانتزع يوفنتوس فوزا قاتلا أمام ضيفه فرينكفاروزي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. تقدم ميرتو أوزوني بهدف فرينكفاروزي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لليوفي (34)، وقبل نهاية اللقاء بدقائق خطف ألفارو موراتا هدف فوز السيدة العجوز بالدقيقة (90+2).. وبذلك الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة (12 نقطة)، ويتأهل الفريقان لدور الـ16، من دوري الأبطال قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.. في حين تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة بالمركز الرابع، خلف دينامو كييف الثالث بنقطة وحيدة أيضًا، ليودعا البطولة رسميًا.

وصحح باريس سان جيرمان، أوضاعه بفوز صعب على ضيفه لايبزج، بهدف من دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، سجل نيمار جونيور هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 11.ورفع باريس رصيده إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثامنة، متفوقًا بفارق المواجهات عن نظيره الألماني، في حين يتصدر مانشستر يونايتد بـ 9 نقاط، ويتذيل باشاك شهير بـ 3 نقاط.

وفي مباراة أخرى، سجل تشيرو إيموبيلي، هدفين وأحرز ماركو بارولو هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، وعمره 35 عاما، ليفوز لاتسيو (3-1) على زينيت سان بطرسبرج، ويظل بلا هزيمة في المجموعة السادسة.

ومنح إيموبيلي، الذي غاب عن مباراتي لاتسيو الماضيتين في دوري الأبطال لإصابته بفيروس كورونا، التقدم للفريق الإيطالي بعد 3 دقائق وسجل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات بدور المجموعات.

وبهذا الفوز أصبح لاتسيو، الذي يشارك في دور المجموعات لأول مرة منذ 2007-2008، قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ16.. وبقي الفريق الإيطالي في المركز الثاني بـ8 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند ومتقدما بـ4 نقاط على كلوب بروج، ويتذيل زينيت الترتيب بنقطة واحدة وودع المنافسة على التأهل.

وضمن كل من تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني عبورهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. وجاء ضمان البلوز للعبور بعد تخطي مستضيفهم رين الفرنسي 2-1 ضمن الجولة الرابعة من أمجد الكؤوس لحساب المجموعة الخامسة.. وسجل للبلوز الشاب كالوم هودسون أودوي 22، و الفرنسي الدولي أولفييه جيرو 90+2، فيما وقع على هدف رين الوحيد سيرهو غيراسي 85.

كما ضمن إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي العبور إلى الدور المقبل من أمجد الكؤوس بعد تخطيه لمستضيفه كراسنودار الروسي 2-1.تشيلسي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وإشبيلية خلفه في الوصافة بفارق الأهداف.وهو الفوز السادس توالياً للبلوز في جميع المسابقات منذ انضمام الحارس السنغالي ادوار مندي إليه قادماً من رين بالذات مقابل 28 مليون دولار في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي المباراة الثانية سجل الكرواتي ايفان راكيتيتش (4) ومنير الحدادي (90+5) لإشبيلية، والبديل البلجيكي واندرسون لكراسنودار (56).. ويلعب تشيلسي في ضيافة إشبيلية في الجولة القادمة في الثاني من كانون الأول المقبل فيما يحل رين وفي جعبته نقطة واحدو ضيفاً على كراسنودار الذي يملك الرصيد عينه.