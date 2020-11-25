سيدات الزوراء يظفرن بلقب بطولة بابل الأولى لكرة الصالات

لاعبات النوارس يتوجن بكؤوس التفوق

بغداد ـ فلاح الناصر:

حلق فريق نادي الزوراء لكرة السيدات عاليا عندما توج بلقب بطولة بابل الأولى لكرة الصالات التي نظمتها مديرية شباب ورياضة محافظة بابل بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة القدم ومكتب تكسي بابل، شارك في البطولة نادي الزوراء ونادي بابل والنادي البلدي ومنتخب ذي قار.

اللقب يعد الاول للفريق الزورائي على صعيد فريق السيدات، اذ تم تشكيل الفريق مؤخرا باشراف ملاكه التدريبي المتميز بقيادة مشرف الفريق سامر سعد والمدربين ثائر كاظم وبشار موشي وصابرين حامد ومدرب حراس المرمى ناجي عبد، وإداري الفريق صاحب حسين.

الفريق لعب أولى مبارياته امام النادي البلدي فاز باربعة أهداف نظيفة جميعها كانت بامضاء اللاعبة هبة رحيم، وفي المباراة الحاسمة امام منتخب ذي قار فاز بعشرة أهداف لهدف واحد، سجل أهداف الفوز للنوارس اللاعبة ريم جواد (7) وهدف لكل من زهراء عماد سعدون وهبة رحيم وطيبة سعد.

الفريق الزورائي توج باللقب، اضافة إلى فوزه لاعباته ريم جواد بلقب الهداف بعد تسجيلها 7 أهداف، وهبة رحيم التي احرزت 5 أهداف لتفوز بجائزة افضل لاعبة في البطولة، فيما حازت حارس المرمى سارة محمود على كأس الافضل بين الشباك.

مشرف فريق الزوراء، الكابتن سامر سعد، أكد ان الدعم الإداري للفريق كان كبيرا، وهو جزء مهم في تحقيق التفوق وان الفريق الابيض نجح ايضا باجتهاد لاعباته في البطولة ليحرزن أول لقب للنادي الجماهيري على صعيد كرة السيدات بالصالات المغلقة، معربا عن ثقته في زيادة الدعم الذي يلقاه الفريق من إدارة النادي ممثلة برئيسها الكابتن فلاح حسن وامين السر شاكر الجبوري وبقية اعضاء الهيئة الإدارية الذين كانوا حريصين على دعم الفريق ومتابعته من أجل تثبيت اقدامه والانطلاق بثقة نحو فضاء الإنجازات.

واوضح ان التنظيم للبطولة كان جيدا والجهود كبيرة في تأمين الوصول بالبطولة الى درجة النجاح، بفضل تعاون الجميع في اللجان المشرفة على المنافسات، مبينا ان لاعبات فريقه دخلن البطولة بهمة عالية باحثات عن اللقب الأول، وكانت فترة التحضير جيدة بعد اجراء 3 مباريات ودية امام فرق الفتيان لتربية الكرخ الثانية ومدرسة جمولي واكاديميات النعمان، اذ كانت النتائج فيها تصاعدية منحت الملاك التدريبي الثقة في الدخول ضمن المنافسات، مشيرا إلى ان الفوز بلقب البطولة هو دافع كبير للاعبات الزوراء في التحضير الامثل لبطولة دوري الأندية لكرة الصالات التي يتطلع فيها الزوراء ليكون البطل بجدارة برغم قوة الفرق المنافسة.

واشاد المشرف الفني للفريق بجهود لاعبات الابيض اللواتي توجن باللقب وهن « ريم جواد وهبة رحيم وزهراء عماد جمعة وكابتن الفريق زهراء عماد سعدون وسارة منهل ورسل حيدر وطيبة سعد وأنس محمد وميس مهدي وسجى عودة وبيرفان جلال وتمارا محمد وحارسات المرمى سارة محمود وحوراء محمد».

يشار إلى ان مشرف الفريق الكابتن سامر سعد، ماجسيتر من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد والتدريسي في الجامعة نفسها بمادة تدريب كرة القدم، حاصل على شهادات التدريب الآسيوية C وb وa ،و شهادة المستوى الثاني في تدريب الصالات إلى جانب مشاركته في معايشة تدريبية استمرت 6 أشهر مع نادي ار بي لايبزك الألماني لسيدات كرة القدم، في حين سبق ان نال من جامعة لايبزك الألمانية شهادة دبلوم تخصص كرة القدم «بروفشينال:»، وحاليا يواصل دراسته ضمن الجامعة نفسها عن طريق «أون لاين» ولمدة 6 أشهر للحصول على شهادة التدريب في تخصص جزئيات كرة القدم والتدريبات طويلة المدى وتخطيط التدريب الرياضي والمنافسات المستمرة والخطط المستدامة للتدريب والتعلم الحركي للمهارة.