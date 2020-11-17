شركة كريم.. تنوع خدماتنا قربنا من المواطن

برغم التحديات نتوسع في السوق العراقية

بغداد – متابعة :

تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني يمثل أساس العمل الاستثماري الجاد في اغلب بلاد العالم، وفي العراق لدينا شركات استثمارية دخلت سوق العمل لإدراكها بأهمية هذا السوق ومستقبله الواعد الذي يعد فرصة عمل متجددة رغم جملة التحديات التي تواجه الأعمال الاستثمارية.

المدير التنفيذي لشركة كريم في العراق محمد الحكيم اكد ان “سوق العمل الاستثماري مهم بالنسبة للشركات الاستثمارية التي تتطلع للدخول إلى ميدانه والحصول على فرصة استثمارية مناسبة تساهم في تطوير القطاع الذي تقصده الشركة الاستثمارية المتخصصة”، لافتا آلى ان “الشركة دخلت ميدان النقل المحلي العراقي واستطاعت التفاعل مع المجتمع المحلي بعد طرح خدمة النقل الآمنة عبر تطبيق إلكتروني وعدة خطوة مهمه في البلد، وباتت هناك منافسة لأكثر من شركة في هذا الميدان”.

ولفت إلى ان “الشركات الاستثمارية تملك التكنولوجيا المتطورة والتي يمكن ان تنهض بالاقتصاد إلى مرحلة أفضل”، مشيراً إلى ان “الشركة تمكنت من توفير ٣٠ الف فرصة عمل لشريحة الشباب على أمل ان يصل العدد ١٠٠الف خلال ٥ سنوات والاستثمار لابد ان يكون بهذا الشكل المجدي لجميع أطراف العمل”.

وعن موضوع التحديات قال الحكيم : ان “سوق العمل في العراق يوصف بوجود جملة من التحديات التي تواجه الشركة الاستثمارية وبحسب اختصاصها، وبدورنا واجهنا تحديات ونعمل بشكل دائم على مواجهه التحديات من اجل التوسع بخدمات السوق العراقية الذي نراة سوقاً واعداً يتطلب إثبات الوجود”.

وأكد ان “الشركة تعمل بكادر عراقي كامل يعتمد تكنلوجيا متطورة في أداءه، ويقدم خدمات لـ ٥٠٠ الف شخص يمثلون زبائننا، الأمر الذي قادنا إلى التفكير بالتوسع الأفقي في مدن البلاد، لاسيما بعد ان اصبح لنا منافسين في العمل وهذا يعزز من الخدمات التي تقدم للمواطن”.

وأشار إلى ان “الاستثمار الناجح يجب ان يأتي بشي جديد إلى السوق ويكون داعم فعلي لتغيير واقع العمل في القطاع المختص لكي يتحقق النجاح”.

وتابع الحكيم قائلا: “وفرنا فرص عمل وخدمات آمنة باسعار مناسبة للجميع في قطاع النقل المهم الذي يمثل عصب الاقتصاد لكبريات الكتل الاقتصادية حول العالم حيث عملت كريم على اتمتت قطاع النقل وتم ادخال انظمة رقمية وتوجد في أغلب المحافظات من الجنوب الى الشمال”.

وأشار الى ان “كباتن الشركة جميعهم يؤدون اللتزاماتهم المالية عبر الماستر كارد وهذا يعزز الشمول المالي في البلاد”.

وبنه الى “إطلاق تطبيق سوبر اب شامل لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة حيث توجد اليوم خدمات تاكسي وخدمات نقل الطعام والبضائع التي استحدثت مؤخرا، حيث يتمثل بتسهيل حياة الناس لاسيما ان مشروعنا الاستثماري طويل الأمد ونحن في خطواتنا الاولى ونعمل على توسيع أعمالنا وتطويل قطاع النقل في البلاد”.

وأكد ان “المرحلة المقبلة النقل بين المدن وطموحنا ان يكون النقل بين الدول، لاسيما وأننا نعمل متكاملة توفر خدمات باسعار مناسبة لاتزيد عن سورها في السوق لذلك نجد المواطن بات يفضل الشركة كما اننا رواد زرع بذرة التطور الرقمي في البلاد بين شرائح المجتمع المختلفة”.