شركة غاز البصرة تبدأ تنصيب البرج الأضخم

في معمل تسييل الغاز

البصرة – سعدي السند :

حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرميلة الشمالية للإيذان ببدء رفع وتنصيب برج معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي . فقد استقبلت شركة غاز البصرة رئيس مجلس الوزراء الذي زار الشركة برفقة محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني ووفد من وزارة النفط العراقية يترأسه وزير النفط المهندس إحسان عبد الجبار، وعدد من مساهمي الشركة من شركة غاز الجنوب، وشركة شل وميتسوبيشي حيث جاءت الزيارة للإيذان ببدء رفع وتنصيب برج معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي في الرميلة الشمالية .

المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الوزراء بجهود العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام ، وأكد أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة.

وضعنا الأولوية للإسراع بمشاريع النمو لاستثمار الغاز في البلاد

من جهته تحدث وزير النفط قائلاً: إن شركة غاز البصرة تلعب دوراً إيجابياً في السيطرة على هدر الغاز، ويسعدنا أن نرى تقدم العمل في مشروع معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي الذي سيسهم بشكل كبير في سد الحاجة للغاز وإن وزارة النفط ملتزمة بالإسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وتحويل الغاز المعرض للحرق إلى طاقة مفيدة ضرورية تلبي الحاجة المحلية ، وقد وضعنا الأولوية للإسراع بمشاريع النمو لاستثمار الغاز في البلاد.

تتوافق استراتيجيتنا مع رؤية وزارة النفط

على الصعيد ذاته قال مالكولم مايس، المدير العام لشركة غاز البصرة : نحن سعداء بهذه الزيارة وكان من دواعي سرورنا ان يعطي رئيس الوزراء امرا برفع برج عزل غاز الميثان في معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي ، وهو أكبر وأثقل قطعة من المعدات التي سيتم رفعها في جميع أنحاء المشروع وإن مشروع معمل البصرة لتسسيل الغاز الطبيعي هو نقطة انطلاق لتوسيع البنية التحتية لإنتاج الغاز ومعالجة كميات أكبر منه لإمداد الطاقة في العراق مستقبلا ، وسيمكّن المشروع المتطور هذا شركة غاز البصرة من زيادة قدرتها على معالجة الغاز بنسبة 40 % وتتوافق استراتيجيتنا مع رؤية وزارة النفط في التقاط ومعالجة الغاز المصاحب الإضافي لتحويله إلى طاقة يستفيد منها الشعب العراقي، وكذلك الحد من تأثير ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح مالكولم أنه على الرغم من التحديات والبطء الذي سببته جائحة كورونا والعوامل الخارجية الأخرى، فقد عملت فرقنا بلا هوادة، والآن حققنا نسبة إنجاز تصل إلى 52٪ في المشروع.

معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي

وأوضح أيضا إن معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي هي منشأة جديدة من الطراز العالمي الذي سوف يتكون من وحدتين لمعالجة الغاز بقدرة إجمالية لمعالجة 400 (مليون قدم مكعب قياسي) حيث ستمكّن شركة غاز البصرة من زيادة السيطرة على الغاز ومعالجته بنسبة 40٪ مع طاقة الإنتاج الإضافية المتوفرة من مشاريعنا الأخرى ، وسوف تتمكن شركة غاز البصرة من إنتاج غاز البترول المسال بنوعية أفضل في المستقبل، والذي سيتم تصديره عبر ميناء أم قصر إلى الأسواق العالمية مثل الشرق الأقصى وآسيا” بعد سداد الحاجة المحلية من هذه المنتجات.

معلومات حول شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك أسهما بنسبة %51 وشركة شل بأسهم مقدارها %44 إضافة إلى شركة ميستوبيشي والتي لديها أسهم بنسبة %5 ، إن معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة تصل إلى نحو 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ، وتعد كمية الغاز هذه كافية لإنتاج 3.4 كيكا وات من الطاقة الكهربائية التي تكفي لتجهيز ملايين المنازل والمصانع في العراق. وتقوم الشركة حاليا بجمع ما يقرب من %60 من الغاز المنبعث من ثلاثة حقول نفطية في مدينة البصرة وهو ما يعرف بحقول جولات التراخيص الأولى وهي: حقل الرميلة وحقل غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير.

وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيس لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق مما يجعلهـا الشركة العراقية الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصـدر الأساسي للهيدروكربونات المستخدمـة لتوليد الطـاقـة. توفر شركة غاز البصرة نحو %80 من حاجة السوق المحلي من الغـاز المسـال (غاز الطبـخ) ، إضافة الى التطوير المستمر لقدراتها التصديرية داعمة العراق من خلال تنويـع مصـادر التمويل وتحويله إلى بلد مصدر بشكل تام للغاز المسال والغاز المضغوط ، منذ انطلاق فعالياتها في عام 2013 حتـى نهاية عام 2019 ، لعبت شركـة غاز البصرة دورا مهما في تقليل انبعاثات الغازات الملوثـة التي تحترق جراء إنتاج النفـط، حيث منعت 107 ملايين طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي, وهذا ما يعادل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من 4.5 محطة تعمل بالفحم بشكل مستمر في الفترة ذاتها، أو ما يعادل إزالة 3.5 مليون سيارة من السير في الشارع لمدة 6 سنوات. وفي عام 2019 , أطلقت شركة غاز البصرة تنصيب أول محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في البصرة وهو مشروع واعد يتكون من وحدتين انموذجيتين حيث سيضيف 400 (مليون قدم مكعب قياسي) علـى مجموع إنتاج الشركة وسيصـل معدل الإنتاج بذلك إلى 1.4 مليـار قدم مكعب قياسي في اليـوم.