الجوية يتصدر ترتيب الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

بالعلامة الكاملة اعتلى القوة الجوية صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الصناعات الكهربائية، بهدفين من دون رد، والتي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة.وسجل هدفي القوة الجوية، أيمن حسين في الدقيقتين (37) و(90).. وتصدر القوة الجوية الترتيب رافعا رصيده للنقطة التاسعة، فيما ظل الصناعات الكهربائية من دون نقاط.

وتمكن الزوراء من حسم ديربي بغداد بالفوز على الطلبة، بهدفين دون رد، سجل أهداف الزوراء، مهند عبد الرحيم في الدقيقة (55)، ومهدي كامل في الدقيقة (85).. وحقق الزوراء أولى انتصاراته في الدوري بعد تعادلين ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة الرابعة.

تغلب نادي نفط ميسان على نظيره نفط الوسط، بهدف دون رد، على ملعب كربلاء الدولي جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سجلها المحترف اليمني ناصر محمدوه، في الدقيقة (43)، ليرفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة السادسة.

وخيم التعادل السلبي على مباراة زاخو والشرطة التي أقيمت في ملعب زاخو، زاخو رفع رصيده للنقط الثالثة بعد هذا التعادل فيما أصبح رصيد الشرطة خمس نقاط.. وحسم التعادل السلبي مباراة القاسم وضيفه أربيل، على ملعب الكفل.وبهذا التعادل أصبح رصيد القاسم نقطتين فيما بلغ رصيد أربيل 5 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة الحدود ونفط البصرة، التي أقيمت على ملعب التاجي.سجل للحدود، محمد عباس دقيقة 16، وتعادل لنفط البصرة، أحمد فرحان في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.ورفع الحدود رصيده للنقطة الثالثة، فيما أصبح رصيد نفط البصرة نقطتين.

وتغلب أمانة بغداد على مضيفه النفط، بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، الهدف الوحيد جاء بتوقيع اللاعب جبار كريم في الدقيقة 89، من ركلة جزاء.ورفع أمانة بغداد رصيده إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد النفط عند 4 نقاط.

وفاز الكرخ على مضيفه الديوانية، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.سجل هدفي الكرخ، مهند كريم وعمر عبد الرحمن في الدقيقتين 58 و60.ورفع الكرخ رصيده للنقطة الخامسة، فيما تجمد رصيد الديوانية عند 4 نقاط. .