الوطني يغادر غدا لمواجهة الأردن وأوزبكستان وديا

الوحدة التدريبية تبدأ بمتابعة درجال وبنيان

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى وحداته التدريبية أول أمس في ملعب الشعب الدولي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان ومتابعة إعلامية واسعة، وذلك تحضيرا لاجراء مباراتين وديتين في الإمارات يومي 12 و17 من شهر تشرين الثاني الجاري امام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

واقيمت الوحدة التدريبية باشراف المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، بانتظام اللاعبين وسط اندفاع كبير، وتتواصل التدريبات أمس السبت واليوم الأحد، على ان يشد منتخبنا الوطني رحاله صوب الإمارات يوم غد الأثنين.

ووجه مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لمحمد قاسم لاعب الشرطة، من أجل الانضمام لقائمة أسود الرافدين في وديتي الأردن وأوزبكستان خلال الشهر الجاري.وتأتي دعوة محمد قاسم ليكون بديلًا لشريف عبد الكاظم الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه القوة الجوية أمام الصناعات الكهربائية بالدوري المحلي. واعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، عن راعٍ رسمي للمنتخب الوطني.. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ان «زين عراق ، الراعي الرسمي لأسود الرافدين».واضافت «قريباً سيتم الاعلان على كافة تفاصيل الرعاية و الامتيازات للطرفين». من جانب اخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأردني، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استدعاء 7 لاعبين جدد، للالتحاق بالمعسكر التدريبي الذي سيقام خلال المدة من 8 إلى 17 تشرين الثاني الجاري في إمارة دبي، ويتخلله لقاء العراق وسوريا وديا. وجاء استدعاء الجدد في ظل ثبوت إصابة 6 لاعبين من قائمة النشامى، التي أعلنت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وتعذر انضمام بهاء عبد الرحمن من الكويت؛ بسبب إصابة عضلية.

ووجه الجهاز الفني الدعوة لعبد الله الزعبي وعبد الله الفاخوري وهادي الحوراني ونزار الرشدان ومحمد الباشا وأحمد ثائر ومحمد أبو زريق، للالتحاق بالتجمع، والذي يتضمن مواجهة المنتخب العراقي وديا يوم 12 من الشهر الجاري، ثم لقاء سوريا يوم 16، ضمن تحضيرات النشامى لاستكمال التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

وباتت قائمة النشامى تضم (30) لاعبا، هم: «عامر شفيع، محمود كواملة، طارق خطاب، يزن العرب، أحمد الزغير، رواد أبو خيزران، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، نور الروابدة، خليل بني عطية، صالح راتب، محمود مرضي، فضل هيكل، وسيم الريالات، موسى التعمري، أنس العوضات، ياسين البخيت، عدي الصيفي، محمد العكش، علي علوان، بهاء فيصل، إلى جانب الزعبي والفاخوري والحوراني وأبو زريق وثائر والباشا والرشدان».وعبر مدرب النشامى عن أسفه لثبوت إصابة 6 لاعبين خلال الفحوصات الطبية التي خضعت لها الأندية والمنتخب هذا الأسبوع، متمنيا لهم ولكافة المصابين، السلامة والشفاء التام قريبا، مؤكداً في الوقت ذاته، أن تأثير جائحة كورونا ما يزال يلقي بظلاله بشكل كبير على كرة القدم حول العالم.وأضاف: «المنتخب سيفتقد لجهود أكثر من 10 لاعبين بسبب جائحة كورونا. استبعدنا البعض منهم قبل إعلان التشكيلة الإثنين الماضي، قبل أن تفرض علينا الظروف التخلي عن 7 لاعبين آخرين». وختم: «ما تزال الرؤية غير واضحة بشأن التحاق كافة اللاعبين المحترفين بالخارج في المعسكر، بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لضمان تواجدهم في دبي.. أتمنى ألا نضطر للتخلي عن أي لاعب آخر خلال الأيام المقبلة».