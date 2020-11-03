أعضاء في الجسم تكشف خطر النوبة القلبية

التوتر يتسبب بأزمة

متابعة – الصباح الجديد:

تحدث النوبات القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب فجأة، ومن الضروري معرفة أعراض هذه الحالة لتقليل خطر التعرض لضرر دائم أو الموت المبكر.

وتوضح مؤسسة Mayo Clinic، أن الرواسب الدهنية تتراكم بمرور الوقت، وتشكل لويحات في شرايين القلب. وعندما تتكسر اللويحة، يمكن أن تتشكل جلطة دموية وتسد الشرايين، مسببة نوبة قلبية. وتعد الاستجابة السريعة للنوبة القلبية ضرورية لتقليل الضرر الواقع على عضلة القلب.

ومن الأمور الحاسمة في هذه الحالة هي التعرف على علامات التحذير للتعامل معها بمجرد ظهورها.

ومعظم الناس على دراية بالأعراض الرئيسية للنوبة القلبية التي تشمل ألم الصدر وضيق التنفس والإرهاق. ووفقا لـ Cedars-Sinai، وهي منظمة رعاية صحية أكاديمية غير ربحية، فإن الشفاه أو اليدين أو القدمين المزرقة، يمكن أن تشير أيضا إلى الإصابة بنوبة قلبية.

وتشمل الأعراض الأخرى للحالة:

التعرق المفاجئ

الخفقان الشديد في القلب

عدم انتظام ضربات القلب والذي يحدث في أكثر من 90% من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية

فقدان الوعي، والذي يكون أحيانا أول أعراض النوبة القلبية

الشعور بالتململ والتعرق والقلق والشعور بالهلاك الوشيك

زرقة في الشفتين أو اليدين أو القدمين

قد يعاني كبار السن من أعراض تشبه السكتة الدماغية وقد يصابون بالارتباك.

متى يكون ألم الصدر علامة على نوبة قلبية؟

توضح مؤسسة Cedars-Sinai أنه “أثناء النوبة القلبية، قد يشعر الشخص بألم في منتصف الصدر ويمكن أن ينتشر إلى الظهر أو الفك أو الذراعين”.

ووفقا للمؤسسة الصحية، يمكن الشعور بالألم أيضا في كل هذه الأماكن وليس الصدر، “وفي بعض الأحيان يكون الألم في منطقة المعدة”.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مستويات الألم يمكن أن تختلف أيضا من شخص لآخر.

وتشرح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): “بالنسبة لبعض الأشخاص يكون الألم أو الضيق في الصدر شديدا، بينما يشعر الآخرون بعدم الراحة، أو بألم مشابه لعسر الهضم”.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، يمكن أن تستمر أعراض النوبة القلبية على مدار أيام، أو يمكن أن تظهر فجأة وبشكل غير متوقع.

وفي حال الشك كونك تعاني من أعراض نوبة قلبية، فمن المهم السعي إلى الحصول على رعاية طبية، وفي غضون ذلك يجب أن تجلس وتستريح، ثم خذ 300 مغ من الأسبرين إذا كان ذلك ممكنا. وابق هادئا في انتظار المسعفين.

ويعد إجراء تغييرات في نمط الحياة الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية (أو الإصابة بنوبة قلبية ثانية).

ومن أهم الإجراءات الوقائية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. وهذا لأن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون سيجعل تصلب الشرايين أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كما أنه من الضروري تجنب التدخين والحفاظ على ضغط الدم في مستوى صحي.