ميناء المعقل يستأنف نشاطه و65 خطاً ملاحياً يورد البضائع الى ميناء أم قصر الشمالي

مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد:

البصرة – سعدي السند :

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، استقبال أولى البواخر والوحدات البحرية على ارصفة ميناء المعقل بعد توقف دام لاكثر من عام بسبب أعمال شركة بن ماجد العامة التابعة لوزارة الصناعة في أكمال جسر الشهيد كنعان التميمي وفتحته الملاحية والذي يقع في بداية كورنيش شط العرب وينتهي في منطقة التنومة .

ميناء المعقل باشر باستقبال السفن والوحدات البحرية

واوضح مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي ان ميناء المعقل باشر باستقبال السفن والوحدات البحرية المختلفة بعد ان كان متوقفاً عن العمل بسبب اعمال الصيانة ونصب الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي على شط العرب .

واضاف المدير العام ان وحدات بحرية تابعة للشركة العامة لموانئ العراق رست على ارصفة ميناء المعقل والمسفن البحري للادامة والتصليح , موضحا ان الوحدات التي رست هي الساحبة السندباد والراية والباخرة الابلة والزورق العسكري.

من جانبه قال مدير ميناء المعقل الكابتن ناظر جبار اللامي ان تدشين الفتحة الملاحية سيسهل دخول السفن واعادة الحياة التجارية للميناء ، داعياً الشركات البحرية الى التوجه لميناء المعقل بعد جهوزيته لاستقبال البواخر التجارية.

65 خطاً ملاحياً يورد البضائع الى ميناء ام قصر الشمالي

وقال مدير عام موانئ العراق ان أكثر من 65 خطاً ملاحياً يورد البضائع الى ميناء ام قصر الشمالي وان الميناء يستقبل نحو 23 خطاً ملاحياً منها تعد خطوطا رئيسة تعمل على عدد من أرصفة الميناء.

واوضح المدير العام ان ميناء ام قصر الشمالي يشهد عمليات ارساء البواخر ومغادرتها واعمال المناولة عبر اكثر من 65 خطاً ملاحياً رئيساً وفرعياً بضمنها خطوط ملاحية عالمية ، موضحاً أن هذه الخطوط لها اسم عالمي في مجال النقل البحري بين موانئ العالم .

واضاف المدير العام ان ايراد البضائع عبر خطوط الشحن الملاحي العالمي ماهو الا لتعظيم ايرادات الموانئ واكتساب سمعة عالمية تجعل من موانئنا في مصاف موانئ دول العالم ..

تدشين خط ملاحي لنقل الحاويات بين سلطنة عمان وام قصر

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أيضا عن تدشين خط ملاحي جديد بين موانئ سلطنة عمان والبصرة تحديداً ميناء ام قصر الشمالي من خلال الشركة الفلبينية المشغلة لرصيف ٢٠ بوابة العراق والذي جرى تدشينه لاول مرة بين الدولتين .

واوضح مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي ان الشركة تعمل على سياسة الانفتاح على الشركات والزبائن وتقديم افضل الخدمات المينائية واللوجستية تم تدشين خط سلطنة عمان – العراق . وبين الفرطوسي إن الخط العماني العراقي بدأ بتجربة ناجحة وبمعدل رحلة واحدة اسبوعياً بنقل ( 100 ) حاوية وتصدير حمولات من التمور والجلود العراقية ، مشيراً الى ان الرحلة الثانية جاءت بحمولة 500 حاوية حيث ارتفعت العوائد المالية لهذا الخط الى ١٢٥ مليون دينار الامر الذي يجعله من الخطوط الملاحية الواعدة والمثمرة .

من جهته اكد مدير ميناء أم قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبد الرزاق ان الخط الملاحي الجديد عملت على استقطابه شركة محطة بوابة البصرة المشغلة لرصيف ٢٠ بالتعاون مع الموانئ العراقية ، مبيناً ان الخدمات الملاحية واللوجستية التي نعمل على تقديمها في ارصفة ميناء ام قصر الشمالي كانت سببا رئيساً في اقبال الخطوط الملاحية الواعدة لموانئنا والتي تتزايد بشكل ملحوظ .

يذكر ان موانئ العراق دشنت الخط الملاحي البحري ولأول مرة بين موانئ سلطنة عمان وميناء أم قصر الشمالي بمعدل رحلة واحدة اسبوعياً .

انتشال الساحبة (صالحية )

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ان ملاكات الانقاذ البحري تمكنت من اكمال تمرير اسلاك واحزمة الربط تحت الغارق الساحبة ( صالحية) ، مؤكدة ان الايام المقبلة ستشهد عملية الانتشال بشكل كامل .

وقال المدير العام للشركة واصلت ملاكات الانقاذ البحري التابعة للشركة جهودها في عملية انتشال الغارق الساحبة (صالحية ) قبالة رصيف رقم 6 في ميناء ام قصر الجنوبي وتمكنت من تمرير اسلاك واحزمة الربط تحت الغارق لتسهيل عملية الانتشال من تحت الماء .

واضاف المدير العام ان عملية الانتشال تتم بشكل دقيق برغم صعوبة العمل تحت تاثير سرعة تيارات المياه البالغة 5 عقده وقام رجال الانقاذ البحري بربط الرافعة بالعوامتين بعد تثبيتهما لانجاز المهمة ، مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد انتشال الغارق بشكل كامل . من جانبه بين الكابتن زامل كاظم البدران مدير قسم الإنقاذ البحري إن ملاكات الانقاذ البحري في الموانئ أكملت جميع التحضيرات اللوجستية والفنية ، موضحاً ان الغواصين في الإنقاذ البحري نفذوا عملية مد السفائف تحت الغارق للبدء بعملية رفعه خلاله الاسبوع المقبل . يذكر ان الساحبة ( صالحية ) تعرضت في الخامس من ايار 2020 الى الغرق وانقاذ طاقمها ضمن حدود ميناء ام قصر الجنوبي نتيجة عاصفة ترابية ضربت البصرة