الجولة الثالثة لممتاز الكرة تنطلق غدا باجراء مباراتين

اليوم.. رابع أدوار بطولة الكأس

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غد الاربعاء مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لدوري الكرة يوم غد الاربعاء الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري باقامة مباراتين، اذا يضيف الميناء فريق الكهرباء في الساعة الخامسة والنصف مساء في ملعب الفيحاء، ويتواجه السماوة والنجف في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

اما يوم الخميس فيشهد إجراء 3 مباريات، زاخو يضيف الشرطة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وفي ملعب الشعب الدولي تجرى مباراتين، الاولى في الساعة الرابع والربع مساء بين الجوية والصناعات الكهربائية والثانية في الساعة 8 مساء بين الطلبة والزوراء.

وتقام الجمعة 5 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي يتواجه النفط وأمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ويلعب الحدود ونفط البصرة في ملعب التاجي في التوقيت ذاته، وتجرى مباراة الكرخ والديوانية في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويضيف ملعب كربلاء الدولي مباراة نفط الوسط ونفط ميسان في الساعة الخامسة والنصف مساء، وتقام في ملعب الكفل مباراة فريقي القاسم وأربيل في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

إلى ذلك، تمكن الكرخ من تحقيق الفوز الأول له بالدوري بعد تغلبه على ضيفه القاسم بهدفين لهدف، في ختام الجولة الثانية. وسجل هدفي الكرخ اللاعب عمر عبد الرحمن (51،61) وأحرز للقاسم علي كريم بالدقيقة 69. ورفع الكرخ رصيده الى النقطة الرابعة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق القاسم عند نقطة واحد وبالمركز 14.

وخيم التعادل السلبي على مباراة نفط ميسان والديوانية على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، ليبقى فريق الديوانية بالمركز الثامن برصيد 4 نقاط، في حين ارتقى فريق نفط ميسان للمركز العاشر برصيد نقطتين. وفي سياق اخر، اعلن نادي الديوانية الرياضي، نقل ملعبه في الدوري الكرة الممتاز الى ملعب كربلاء الدولي.. وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في بيان انه “حرصا منا على إنجاح الدوري العراقي الممتاز وإظهاره بالصورة الأجمل، ولكي ننجح في تسويق دورينا ورياضتنا بشكل عام نحو الآفاق العربية والقارية وبابهى صورة، سنبادر نحن في نادي الديوانية إلى إتخاذ قرار جريء بنقل مباريات فريقنا في الدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي”.

واضاف “اتمنى مخلصا من إخوتنا في الأندية الأخرى المشاركة في المسابقة وتلعب في ملاعب دون مستوى الطموح إلى ان تحذو وتدعم هذه الخطوة وتنقل مباريات فرقها الى الملاعب الدولية التي تسر الناظرين”.وبين ان “ملعب الديوانية الحالي تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة التي وضعتها لجنة التراخيص”.

من جانب اخر، اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد الدور الرابع من بطولة كأس العراق 2020/ 2021. وستنطلق منافسات الدور اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ففي مجموعة بغداد يلعب حيفا والاثير في ملعب الأول ويضيف المصافي فريق المرور ويشهد ملعب الكاظمية مباراة أهل الدار امام ضيوفهم فريق جنائن بابل.

وفي المجموعة الجنوبية يلعب الهندية امام فريق النور في ملعب الأول، ويضيف فريق المعقل ضيفه فريق بابل، وفي المجموعة الشمالية يلعب الأمواج الموصلي امام فريق بلد في ملعب الأول.