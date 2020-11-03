حسين ميسي .. جوهرة إماراتية قادمة

نعمت عباس*

قدم نادي الوصل خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات الكثير من نجوم منتخب الإمارات وحقق بطولات وإنجازات عديدة ونال لقب الإمبراطور، واللاعب الصغير حسين يوسف والملقب بميسي الإمارات، وأنا ألقبه بميسي العرب لأنني ما أظن بعمره لاعباً في الوطن العربي قد أجاد في المستطيل الأخضر مثلما أجاد حسوني. ترعرع في أكاديمية نادي الوصل والتي يترأسها السيد «محمد علي محبوب» المربي التربوي، ورسم لاعبنا الصغير صورة مُثلى في أداء المهارة على نحو يضمن لها النجاح و شارك في العديد من البطولات الداخلية والخارجية وأحرز الكثير من الألقاب والأغلى من بين هذه الألقاب هو الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، ونال لقب أفضل لاعب ناشئ في الإمارات 5 مرات، وحصل على لقب الهداف 5 مرات، وكسب لقب أفضل لاعب في بطولة مدريد في أسبانيا، وأشرف على تدريبه الكابتن «أحمد عقيلان» والكابتن «محمد ربيع» والكابتن «سعيد جاسم» و النجم الأسباني المدريدي «ميشيل سلجادو»، حيث شاهده بعمر 6 سنوات وقرر أن يتبنى هذه الموهبة ويرعاها وكان أمله أن يرى هذا اللاعب الصغير يلعب في دوري أبطال أوروبا، وفي الإعلام الإماراتي ذكر سلجادو وقال «ميسي الإمارات جوهرة يجب صقلها وتوجيهها في الطرق الفنية الصحيحة والسليمة والوصول بها للعالمية».

سجل أجمل أهدافه على منتخب جنوب أفريقيا للأشبال عندما حاور 4 لاعبين وسدد الكرة في أقصى الزاوية ليسجل أروع أهدافه، يحلم حسين يوسف باللعب مع منتخب الإمارات في كأس العالم في المستقبل الذي طال انتظاره ويطمح للعب في صفوف نادي برشلونة وعندما سألنا اللاعب المحبوب جماهيرياً عن الأفضل إماراتياً وعالمياً قال» نجم نادي الوصل وهدافه فايبو ليما هو الأبرز في الإمارات وميسي نجم برشلونة عالمياً»، ويذكر أن هذا اللاعب يجيد اللعب في 4 مراكز جناج أيمن وجناح أيسر و صانع ألعاب ومهاجم صريح.

مدرب عراقي محترف