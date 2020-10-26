مسؤول صحي: فايروس كورونا سيصيب فردا من كل عائلة بالاقليم

الصحة تغلق عشرات المحال وتغرم مئات المواطنين

السليمانية – الصباح الجديد عباس اركوازي

قال مدير عام الصحة بمحافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي، ان فايروس كورونا سيوقع ضحية في كل عائلة بالمحافظة، وذلك عقب الانتشار الواسع الذي يسجله الفايروس في محافظات اقليم كردستان، في ظل عدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الارتفاع الحاد في اعداد الاصابات.

واضاف هورامي ان المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بالفايروس امتلأت، جراء الارتفاع الحاد في حالات الاصابة الذي قال انه يفوق قدرة الدوائر والصحية على استيعابه في ظل الدعم المحدود وعدم وجود علاج للحد من انتشار الفايروس.

وكانت اللجنة العليا لمتابعة انتشار الفايروس قد اعلنت امس الاثنين تسجيل الف و30 حالة اصابة جديدة بالفايروس بالاقليم و24 حالة وفاة، وهي ارتفاع حاد لم يشهده الاقليم من قبل، كما وحذرت الدوائر الصحية من ان ارتفاع نسبة الاصابة بين الاطفال والاحداث بلغت 16% ، وتسجيل حالات وفاة بين الشباب دون سن الاربعين.

في غضون ذلك بدات فرق التفتيش والمراقبة باغلاق عشرات المحال والاسواق التجارية بمحافظة اربيل، وقامت بفرض غرامات مالية على المواطنين من غير الملتزمين بتعليمات وارشادات غرفة عمليات التصدي لفايروس كورونا، التي عممتها امس الاول وتفرض بموجبها غرامة تبلغ 20 الف دينار على الاشخاص وخمسة ملايين على المحال التجارية من غير الملتزمين.

وقررت غرفة عمليات محافظة أربيل، اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا، منها إلزام جميع المواطنين بوضع الكمامات، فضلاً عن الزام السياح بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الفيروس.

واشار بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه الى ان غرفة العمليات اصدرت استناداً إلى البيان رقم 52 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الإقليم، عدداً من القرارات التي تخص مواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات تخويل لجان القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوى الأمنية بتطبيق القرارات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.

وإلزام المواطنين في محافظة أربيل بارتداء الكمامات، وبخلافه هددت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية وتغريم كل من يخالف ولا يرتدي الكمامة حسب الآليات التي قررها الاجتماع.

كما جاء في البيان اغلاق قاعات الاحتفالات والأعراس، وومنع حفلات تخرج طلبة الجامعات والمعاهد الأهلية والحكومية، وكافة الأنشطة الرياضية، وجميع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات.

واوضح البيان ان الأماكن العامة ستغلق اعتباراً من الساعة 12 ليلاً، والتي تتضمن النوادي الليلية، ومحلات تدخين الأركيلة، ونوادي المشروبات الروحية (البارات)، ونوادي الموسيقى الحية، والحفلات الليلية في النوادي.

اضافة الى منع إقامة مجالس العزاء في القاعات والبيوت وتحت الخيم، ومراسم زيارة القبور، واتباع الإجراءات الوقائية في المصايف والمرافق السياحية ويفرض على مرتاديها ارتداء الكمامات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما واكد البيان ان وزير الداخلية في الإقليم، سيراجع في الاجتماع المقبل مع وزيري التربية والتعليم العالي مسألة استمرار الدوام في المدارس والكليات والمعاهد وسائر المراكز التعليمية، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا في إقليم كردستان.