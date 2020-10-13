مهرجان الجونة السينمائي الرابع .. التحدي والانتصار للجمال

إصرار كبير من قبل إدارة مهرجان الجونة السينمائي على إقامة الدورة الرابعة، رغم كل التحديات التي ابرزها فايروس كورنا الذي تسبب بتأجيل أو الغاء العديد من المهرجانات السينمائية المهمة عربية وعالمية.

إصرار رجل الاعمال ورئيس المهرجان نجيب سويرس ومعه الكادر الإداري المتمثل بالمدير الفني الأستاذ انتشال التميمي وفريقه الرائع الذين استطاعوا ان يوجدوا للمهرجان مكان مهما بين اهم المهرجانات السينمائية العربية والعالمية منذ الدورة الأولى مرورا بالدورتين اللاحقتين، جعلهم ينجحون في إقامة الدورة الرابعة التي ستنطلق للفترة من 23 أكتوبر ولغاية ال31 منه، حيث انتقوا مجموعة رائعة من أهم الأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجانات مهمة وحصلت على جوائزها.

إضافة الى العروض المميزة لأخر النتاجات السينمائية العربية والعالمية هناك منصة الجونة التي ستمنح العديد من صانعي الأفلام الدعم اللازم لإكمال مشاريعهم السينمائية، وهو ما يدفع في تفعيل الحراك السينمائي خصوصا لدى الشباب المتطلع الى انجاز أفلاما مهمة قد تدخل في منافسة كبيرة مع أفلام أخرى وفي مهرجانات مختلفة، هناك كذلك الندوات السينمائية المهمة التي تتيح حضور ومناقشة العديد من المشتغلين في الحقل السينمائي، مخرجين وممثلين وفنيين، من مختلف المدارس السينمائية.

المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي تتيح كذلك الفرصة للقاء العديد من المشتغلين في الحقل السينمائي ، كذلك الصحفيون والنقاد، اذ تنطلق الكتابات السينمائية عن الأفلام واخبارها، وتستمر بعض هذه اللقاءات الى أوقات طويلة حيث النقاش عن الذي عرض من أفلام سينمائية ومن هو الأفضل والتوقعات بفوز هذا الفلم او ذاك بإحدى جوائز المهرجان، ومن هو الممثل او الممثلة الأفضل، واي فلم توفر على سيناريو متكامل ، وباقي تفاصيل الأفلام ، لذلك نتمنى للمهرجان النجاح الكبير في هذه الدورة ، دورة التحدي والانتصار للجمال السينمائي الذي يتطلع الجميع اليه.

منتجع الجونة واحد من أهم منتجعات البحر الأحمر، حيث المكان الساحر والجو المعتدل، لذلك فان المشاركة او حضور هذا المهرجان يوفر فرصة مشاهدة الأفلام السينمائية والتمتع بما يوفره المنتجع من خدمات ممتازة لضيوف المهرجان.

كاظم مرشد السلوم