اعلان هيئة الاعلام والاتصالات الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أكتوبر 10th, 2020 التعليقات على اعلان هيئة الاعلام والاتصالات مغلقة 30 views الحكومة تؤمن رواتب الأشهر المقبلة واعداد الموظفين الحقيقية لا تعرفها حتى وزارة المالية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الحكومة تؤمن رواتب الأشهر المقبلة واعداد الموظفين الحقيقية لا تعرفها حتى وزارة المالية أكتوبر 10th, 2020 ترحيب رسمي كردي ورفض شعبي ايزدي لاتفاق سنجار بين بغداد واربيل أكتوبر 10th, 2020 الأمم المتحدة: نحو 3 ملايين مهاجر عاجزون عن العودة لأوطانهم جراء قيود كورونا أكتوبر 10th, 2020 وزير الزراعة يتراس اجتماعا مع الجهات الأمنية ومنتجي الدواجن لدعم القطاع الزراعي أكتوبر 10th, 2020 معرض الصين الدولي للاستيراد “منصة رائعة” لتحقيق الترابط أكتوبر 10th, 2020 النفط يتجه صوب مكسب أسبوعي مع خفض إمدادات النرويج أكتوبر 10th, 2020 صدقية الشعر في شعرية الصدق أكتوبر 10th, 2020 مسابقة دار “علي بن زيد” في الكتابة المسرحيّة أكتوبر 10th, 2020 الشاعرة الأميركية “لويز غلوك” تنال نوبل الآداب أكتوبر 10th, 2020 التعليقات مغلقة