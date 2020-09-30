التجارة تعلن البدء باستعداداتها لاستقبال موسم الشلب للعام الحالي 2020

مطاحن نينوى وميسان والمثنى تنجز توزيع الحصة السابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن بدء استعدادات الشركة العامة لتجارة الحبوب لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الشلب للعام الحالي 2020 والذي من المتوقع ان يبدأ اواخر شهر تشرين الثاني المقبل .

واوضح مدير عام الشركة عبد الرحمن عجي طوفان بانه تم توجيه ملاكات الشركة في المحافظات الشلبية على الاستعداد لاستقبال موسم التسويق وذلك من صيانة وادامة كافة المعدات ورفع كفاءة الاداء والنهوض بالطاقات الخزينة والعمل على تامين طاقات خزنيه امنة فضلا عن اعداد خطة تسويقية متكاملة وتحديد المهام والمشكلات وتجاوز العقبات التي قد تحصل اثناء التسويق .

واضاف المدير العام انه وضمن تلك الاستعدادات قام فرع الديوانية بصيانة وادامة جميع معدات صومعتي شلب الديوانية والشامية بعد استحصال الموافقة على انشاء فوهة تفريغ اضافية في صومعة شلب الديوانية لامتصاص زخم الشاحنات وادامة وتهيئة مسقفات المواقع لاستلام الشلب المكيس .

اما بخصوص المساحات المزروعة والكميات المتوقع تسويقها اشار طوفان الى التواصل مع مديرية زراعة الديوانية حيث تم ابلاغ الفرع بموجب كتاب رسمي بالكميات المتوقع انتاجها من مادة الشلب بجميع انواعها (العنبر والياسمين والفرات ) والباغة كميته (163987) الف طنا.

واشار المدير العام الى ان الطاقات الخزنية المتاحة في جميع مواقع الفرع حاليا (130) الف طن حيث بدأت اول امس الثلاثاء الحملة الرابعة لمكتب رئيس الوزراء لغرض تسقيف البناكر التي تم تنفيذها مسبقا لتكون مسقفات مهيئة لاستلام محصول الشلب .

ولفت المدير العام الى استمرار الفرع باجراء مناقلات الحنطة المحلية تسويق 2020 الى مواقع بغداد وفرع البصرة والنجف الاشرف لتفريغ المراكز التسويقية الخارجية وتهيئتها لموسم استلام محصول الشلب .

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن انجاز الشركة العامة لتصنيع الحبوب عملية انتاج وتوزيع الحصة السابعة لمادة الطحين في نينوى وميسان والمثنى .

وقال مدير عام الشركة المهندس خطاب علي القيسي ان مطاحن نينوى وميسان والمثنى التحقت بالمحافطات التي انجزت انتاج وتوزيع كامل مخصصها من طحين الحصة السابعة وباشرت بعملية جرد المطاحن ، مشيرا الى متابعة اللجان الرقابية لعمل المطاحن والوكلاء في الديوانية ، وتحقيق زيارات تفتيشية شملت المطاحن العاملة في المحافظة ووكلاء الطحين للإشراف على الانتاج والتوزيع واجراء الفحوصات على النماذج التي يتم سحبها من قبل فاحصي المختبر فضلا عن اجراء فحص الخبازة،

وشدد القيسي على ان اغلب المطاحن العاملة شارفت على الانتهاء من عملية الانتاج والتوزيع لمخصص الحصة السابعة من مادة الطحين بعموم المحافظات. لافتا الى اكمال الاستعدادات لإطلاق الحصة الثامنة داعيا وكلاء الطحين والمطاحن العاملة لمتابعة جداول القطع في بغداد والمحافظات والمراجعة حسب المواعيد المحددة من قبل قسم التسويق.

الى ذلك اعلنت الوزارة عن مباشرة عدد من فروع و مواقع الشركة العامة لتجارة العامة لتجارة الحبوب بتوزيع الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين و المسوقين محصول الحنطة .

اوضح مدير عام الشركة المهندس عبدالرحمن عجي طوفان ان الوحدات الحسابية في مواقع البصرة و والمثنى وسايلو ابو صخير في النجف الاشرف باشرت بتوزيع المستحقات المالية بعد حسم موضوع المقاصة الإلكترونية .

وبين طوفان ان المبلغ الذي سيوزع في فرع البصرة للدفعة الثالثة تقدر قيمته (عشرة مليارات وسبعمائة وتسعة مليون )دينار عراقي .وفي فرع المثنى تمت المباشرة بتوزيع مبلغ قدره (اثنا عشر مليار وثمانمائة وسته واربعون مليون).

كما باشر مجمع حبوب الخورنق في محافظة النجف بتوزيع مستحقات الفلاحين وبلغ اجمالي المبلغ( سبعه مليار وثلاثمائة وسته وعشرون مليون )دينار الفلاحين وبهذا سيتم تسديد (٥٠٪) من مبالغ الفلاحين الكلية .

من جانب اخر اشار طوفان الى وصول الاشعارات الخاصة بمصارف الرشيد لمجمع الدور والعلم وسامراء وصومعة الشرقاط التابعة لفرع الشركة في صلاح الدين و سيتم توزيع الصكوك بحسب الأسبقية في عملية التسويق .