التجارة والاتصالات تبحثان تنفيذ مشروع الاقتصاد الرقمي

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت وزارة التجارة أجتماعها الثاني مع وزارة الاتصالات لمناقشة تنفيذ أتفاقية التعاون المشترك لمشروع التحول الإلكتروني (الاقتصاد الرقمي) وذلك لربط جميع دوائر وشركات الوزارة بمركز بيانات موحد في مقر الوزارة .

واوضح محمد حنون كريم مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المحاور الأساسية لمشروع التحول الإلكتروني وكذلك مراحل أنجاز المشروع حيث يتطلب ذلك أنشاء البنى التحتية التي تناسب ظروف العمل الرقمي في جميع مؤسسات الوزارة».

وبين أن «من خلال هذا المشروع سيتم ربط مقرات تشكيلات الوزارة فيما بينها وكذلك ربط كل تشكيل مع مواقعه المنتشرة في بغداد والمحافظات مما سيسهل انجاز العمل بصورة شفافة وسيوفر كذلك الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للموظف والمراجع لدوائر وشركات الوزارة في نفس الوقت» . مؤكداً على «اهمية الإسراع بإنجاز المشروع كونه يسهل عمل اغلب مؤسسات الوزارة وكذلك تبسيط الاجراءات في نظام إدارة المعاملات في دائرة مسجل الشركات وكذلك كل ما يتعلق بنظام إدارة ملف البطاقة التموينية ونظام إدارة العمليات في دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية تحديداً ما يخص الملحقيات التجارية في الخارج» .

ومن جانبه قال ياسر عامر مدير خدمات الاتصال في وزارة الاتصالات انه «تم الاتفاق مع وزارة التجارة على بدء العمل بنظام التحول الرقمي في مقر الوزارة وتم الاتفاق أيضاً على تحديد لجان مشتركة بين الجانبين وصولاً إلى مسودة العقد الخاص بالمشروع حيث سيتم وضع خطة عمل لوضع ورقة عمل وبصيغة نهائية بين الجانبين».مضيفاً أن «هذه الخطوة تأتي ضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في الحكومة العراقية وكما جاء بالبند الثالث (الفقرة ٧ و ١٠) منها و التي نصت على ضرورة التحول الرقمي والاتمتة لوزارات الدولة بالإضافة إلى الدعم المقدم من قبل اللجنة ٢٢ في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء».

ومن الجدير بالذكر أن «هناك أتفاق تعاون مشترك تم توقيعه بين وزيري التجارة والاتصالات للتعاون بين الوزارتين فيما يخص أتمتة كل أعمال الوزارة بالإضافة إلى أن الموازنة العامة البند ١٩ منها قد خولت الوزراء لإنشاء مشاريع أستثمارية لزيادة الأيرادات».